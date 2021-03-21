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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Алавес
Атлетико - Алавес: обзор матча 21 марта 2021
Атлетико
21.03.2021, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 28 тур
1 : 0
Завершен
Алавес
54'
Л. Суарес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Алавес
Желтая карточка
Коке
90'
+2
88'
Желтая карточка
Р. Батталья
86'
Пенальти не реализован!
Хоселу
Желтая карточка
С. Савич
85'
80'
Замена
Б. Сайнс
️️️️
П. Понс
Желтая карточка
Я. Карраско
76'
Замена
С. Ньигес
️️️️
А. Корреа
74'
Замена
Э. Эррера
️️️️
Т. Лемар
74'
70'
Замена
А. Махмуд
️️️️
Хота
70'
Замена
Тачи
️️️️
В. Лагвардия
60'
Замена
Л. Риоха
️️️️
Э. Мендес
ГОЛ! 1:0!
Л. Суарес
Пас отдал
К. Триппьер
54'
33'
Желтая карточка
Хота
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
6
Коке
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
8
Пере Понс
ОП
6
Родриго Батталья
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
28
Факундо Пельистри
ПВ
24
Хота
ПВ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Атлетико
13
Иво Грбич
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
5
Тачи
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
18
Бурги
ЛВ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
17
Борха Сайнс
ЛВ
17
Абдаллахи Махмуд
ЦП
16
Дейверсон
ЦФ
4-2-3-1
13
Облак
15
Савич
20
Хименес
22
Эрмосо
2
Триппьер
14
Льоренте
6
Коке
10
Карраско
18
Лемар
10
Корреа
9
Суарес
4-1-2-2-1
1
Пачеко
23
Наварро
5
Лагвардия
24
Лежен
5
Дуарте
8
Понс
7
Мендес
6
Батталья
24
Хота
28
Пельистри
13
Хоселу
18
Лемар
16
Эррера
16
Эррера
18
Лемар
10
Корреа
8
Ньигес
8
Ньигес
10
Корреа
5
Лагвардия
5
Тачи
5
Тачи
5
Лагвардия
24
Хота
17
Махмуд
17
Махмуд
24
Хота
7
Мендес
11
Риоха
11
Риоха
7
Мендес
8
Понс
17
Сайнс
17
Сайнс
8
Понс
Остались в запасе
Атлетико
Алавес
13
Иво Грбич
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
7
Витоло
ЛВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
18
Бурги
ЛВ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Остались в запасе
13
Иво Грбич
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
7
Витоло
ЛВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Остались в запасе
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
18
Бурги
ЛВ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Асьер Гаритано
Статистика матча Атлетико - Алавес
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
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