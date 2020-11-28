Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Алавес
Реал - Алавес: обзор матча 28 ноября 2020
Реал
28.11.2020, суббота, 23:00
Испания. Примера, 11 тур
1 : 2
Завершен
Алавес
86'
Каземиро
5'
Лукас (П)
49'
Хоселу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Алавес
90'
+1
Замена
Дейверсон
️️️️
Хоселу
88'
Желтая карточка
Э. Мендес
88'
Замена
Х. Лопес
️️️️
Л. Риоха
88'
Замена
Б. Сайнс
️️️️
Лукас
ГОЛ! 1:2!
Каземиро
86'
77'
Замена
Э. Мендес
️️️️
Т. Пина
76'
Желтая карточка
Р. Дуарте
Замена
Ф. Менди
️️️️
Марсело
70'
Замена
М. Эдегор
️️️️
Л. Модрич
70'
Замена
Иско
️️️️
Т. Кроос
69'
67'
Желтая карточка
Л. Риоха
Замена
Винисиус
️️️️
М. Асенсио
63'
Желтая карточка
Т. Кроос
61'
49'
ГОЛ! 0:2!
Хоселу
Замена
Родриго
️️️️
Э. Азар
28'
Желтая карточка
Каземиро
18'
5'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Лукас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
5
Каземиро
ОП
20
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
6
Родриго Батталья
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
24
Хота
ПВ
13
Хоселу
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Реал
13
Диего Альтубе
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
8
Мартин Эдегор
АП
22
Иско
АП
11
Родриго
ПВ
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
16
Хави Лопес
ЛЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
5
Тачи
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
18
Серхи Гарсия
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Куртуа
12
Марсело
6
Начо
19
Варан
5
Каземиро
20
Модрич
8
Кроос
10
Азар
10
Асенсио
17
Васкес
9
Диас
4-2-2-2
1
Пачеко
23
Наварро
5
Лагвардия
24
Лежен
5
Дуарте
6
Батталья
17
Пина
24
Хота
11
Риоха
7
Лукас
13
Хоселу
10
Азар
11
Родриго
11
Родриго
10
Азар
10
Асенсио
7
Винисиус
7
Винисиус
10
Асенсио
12
Марсело
23
Менди
23
Менди
12
Марсело
20
Модрич
8
Эдегор
8
Эдегор
20
Модрич
8
Кроос
22
Иско
22
Иско
8
Кроос
7
Лукас
17
Сайнс
17
Сайнс
7
Лукас
11
Риоха
16
Лопес
16
Лопес
11
Риоха
17
Пина
7
Мендес
7
Мендес
17
Пина
13
Хоселу
16
Дейверсон
16
Дейверсон
13
Хоселу
Остались в запасе
Реал
Алавес
13
Диего Альтубе
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
3
Эдер Милитао
ЦЗ
Главный тренер
Зинедин Зидан
3
Адриан Марин
ЛЗ
18
Серхи Гарсия
ЦП
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
1
Антонио Сивера
ВР
19
Родриго Эли
ЦЗ
5
Тачи
ЦЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Остались в запасе
13
Диего Альтубе
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
3
Эдер Милитао
ЦЗ
Остались в запасе
3
Адриан Марин
ЛЗ
18
Серхи Гарсия
ЦП
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
1
Антонио Сивера
ВР
19
Родриго Эли
ЦЗ
5
Тачи
ЦЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Асьер Гаритано
Статистика матча Реал - Алавес
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
Новости команд
Все
Реал
Алавес
Моуринью устроил взбучку защитнику «Реала» на тренировке
Вчера, 22:05
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
Моуринью не поддержал идею Луиса Энрике: «Ни за что не пошел бы на это!»
Вчера, 16:58
«Реал» – «ПСВ» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 11:04
Лига чемпионов: шансы «Реала» и ПСВ на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:42
Моуринью устроил взбучку защитнику «Реала» на тренировке
Вчера, 22:05
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
Моуринью не поддержал идею Луиса Энрике: «Ни за что не пошел бы на это!»
Вчера, 16:58
«Реал» – «ПСВ» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 11:04
Лига чемпионов: шансы «Реала» и ПСВ на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:42
«Алавес» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Алавеса» и «Депортиво» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Севильи» и «Алавеса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
Примера. «Барселона» поглумилась над «Алавесом» (6:1), Ямаль и Рафинья оформили по дублю
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+