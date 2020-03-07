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Серхио Альварес
Статистика
Серхио Альварес - статистика
Завершил карьеру
3 августа 1986 (40), Вильягарсиа-де-Ароса
#1 | Вратарь
179 см | 75 кг
Испания
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Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2019/2020
Испания. Примера 2019/2020
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Испания. Примера 2013/2014
Испания. Кубок 2012/2013
Испания. Примера 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сельта
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 27 тур
Хетафе
0 : 0
07.03.2020
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Гранада
0 : 0
29.02.2020
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Сельта
1 : 0
22.02.2020
Леганес
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Реал
2 : 2
16.02.2020
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Сельта
2 : 1
09.02.2020
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Валенсия
1 : 0
01.02.2020
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Сельта
0 : 0
26.01.2020
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Атлетик
1 : 1
19.01.2020
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Леганес
3 : 2
08.12.2019
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Сельта
0 : 0
29.11.2019
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Вильярреал
1 : 3
24.11.2019
Сельта
1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
4 : 1
09.11.2019
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 1
03.11.2019
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
30.10.2019
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 1
27.10.2019
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Алавес
2 : 0
20.10.2019
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Сельта
1 : 0
06.10.2019
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Сельта
1 : 1
26.09.2019
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Атлетико
0 : 0
21.09.2019
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Сельта
0 : 2
15.09.2019
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Севилья
1 : 1
30.08.2019
Сельта
Был в запасе
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