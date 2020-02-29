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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Сельта
Гранада - Сельта: обзор матча 29 февраля 2020
Гранада
29.02.2020, суббота, 23:00
Испания. Примера, 26 тур
0 : 0
Завершен
Сельта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Сельта
90'
Замена
П. Шейх
️️️️
Ф. Бельтран
Желтая карточка
Р. Сольдадо
81'
Замена
Д. Мачис
️️️️
Ф. Вико
74'
73'
Желтая карточка
У. Мальо
70'
Замена
Б. Мендес
️️️️
П. Систо
Замена
А. Пуэртас
️️️️
А. Вадильо
63'
60'
Желтая карточка
Я. Аспас
Замена
Р. Азиз
️️️️
Я. Брайс
57'
57'
Замена
С. Мина
️️️️
Ф. Смолов
Желтая карточка
Я. Эррера
54'
52'
Желтая карточка
П. Систо
Желтая карточка
Ф. Вико
42'
23'
Желтая карточка
Н. Араужо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
1
Руй Силва
ВР
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
21
Янхель Эррера
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
12
Исмаил Кейбаши
ЦП
19
Феде Вико
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
12
Рафинья
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
77
Пионе Систо
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Гранада
35
Унай Эчебаррия
ВР
16
Виктор Диас
ПЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
12
Рамон Азиз
ЦП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
24
Папе Шейх
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
77
Санти Мина
ЦФ
4-3-2-1
1
Силва
22
Дуарте
24
Вальехо
15
Мартинес
20
Фулкье
21
Эррера
88
Брайс
12
Кейбаши
14
Вадильо
19
Вико
9
Сольдадо
4-3-3
36
Бланко
22
Мальо
24
Мурильо
14
Араужо
15
Оласа
12
Рафинья
5
Йокушлу
8
Бельтран
90
Смолов
77
Систо
10
Аспас
14
Вадильо
7
Пуэртас
7
Пуэртас
14
Вадильо
19
Вико
11
Мачис
11
Мачис
19
Вико
88
Брайс
12
Азиз
12
Азиз
88
Брайс
77
Систо
10
Мендес
10
Мендес
77
Систо
8
Бельтран
24
Шейх
24
Шейх
8
Бельтран
90
Смолов
77
Мина
77
Мина
90
Смолов
Остались в запасе
Гранада
Сельта
23
Жил Диаш
ЛВ
16
Виктор Диас
ПЗ
35
Унай Эчебаррия
ВР
Главный тренер
Диего Мартинес
1
Серхио Альварес
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Остались в запасе
23
Жил Диаш
ЛВ
16
Виктор Диас
ПЗ
35
Унай Эчебаррия
ВР
Остались в запасе
1
Серхио Альварес
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
Главный тренер
Диего Мартинес
Главный тренер
Оскар Гарсия
Статистика матча Гранада - Сельта
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
Главный судья:
Гильермо Куадра Фернандес
Стадион:
Лос Карменес
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