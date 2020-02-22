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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Леганес
Сельта - Леганес: обзор матча 22 февраля 2020
Сельта
22.02.2020, суббота, 15:00
Испания. Примера, 25 тур
1 : 0
Завершен
Леганес
62'
Я. Аспас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Леганес
ГОЛ! 1:0!
Я. Аспас
Пас отдал
Л. Оласа
62'
Желтая карточка
Д. Мурильо
31'
Желтая карточка
Д. Суарес
26'
24'
Желтая карточка
Д. Сиовас
Красная карточка
Ф. Брадарич
21'
14'
Желтая карточка
Х. Сильва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
26
Филип Брадарич
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
12
Рафинья
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Яго Аспас
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Леганес
12
Хуан Сориано
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
15
Чибози Авазим
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
21
Рубен Перес
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
36
Ресио
ЦП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
77
Пионе Систо
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
77
Санти Мина
ЦФ
21
Габриэль Фернандес
ЦФ
Леганес
16
Роберто Росалес
ЦЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
10
Ибраим Амаду
ОП
14
Оскар Родригес
АП
27
Рожер Ассале
ЦФ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
4-3-1-2
36
Бланко
15
Оласа
24
Мурильо
14
Араужо
22
Мальо
26
Брадарич
5
Йокушлу
12
Рафинья
4
Суарес
90
Смолов
10
Аспас
3-2-3-1
12
Сориано
15
Авазим
5
Бустинса
33
Сильва
22
Сиовас
13
Родригес
21
Перес
14
Эрасо
36
Ресио
9
Каррийо
Остались в запасе
Сельта
Леганес
10
Брайс Мендес
ПВ
1
Серхио Альварес
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
77
Пионе Систо
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
21
Габриэль Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
14
Оскар Родригес
АП
10
Ибраим Амаду
ОП
17
Брайан Хиль
ЛВ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
27
Рожер Ассале
ЦФ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Остались в запасе
10
Брайс Мендес
ПВ
1
Серхио Альварес
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
77
Пионе Систо
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
21
Габриэль Фернандес
ЦФ
Остались в запасе
14
Оскар Родригес
АП
10
Ибраим Амаду
ОП
17
Брайан Хиль
ЛВ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
27
Рожер Ассале
ЦФ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Статистика матча Сельта - Леганес
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Стадион:
Балаидос
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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