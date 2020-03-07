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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Сельта
Хетафе - Сельта: обзор матча 07 марта 2020
Хетафе
07.03.2020, суббота, 23:00
Испания. Примера, 27 тур
0 : 0
Завершен
Сельта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Сельта
90'
Замена
П. Систо
️️️️
С. Мина
Замена
Э. Кабако
️️️️
Д. Суарес
84'
Вторая желтая
М. Арамбарри
82'
81'
Желтая карточка
Г. Фернандес
75'
Желтая карточка
Ф. Смолов
Желтая карточка
Д. Суарес
72'
Желтая карточка
Х. Мата
71'
Замена
Р. Кенеди
️️️️
О. Этебо
70'
70'
Замена
Г. Фернандес
️️️️
Ф. Смолов
63'
Замена
Б. Мендес
️️️️
Рафинья
Замена
Анхель
️️️️
Х. Молина
61'
60'
Желтая карточка
Р. Бланко
57'
Желтая карточка
У. Мальо
Желтая карточка
М. Арамбарри
55'
Желтая карточка
Н. Максимович
54'
Желтая карточка
М. Кукурелья
45'
+1
32'
Желтая карточка
Н. Араужо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
5
Одженекаро Этебо
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
26
Филип Брадарич
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
12
Рафинья
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Хетафе
1
Леандро Чичисола
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
23
Джейсон
ПВ
9
Анхель
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
24
Папе Шейх
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
21
Габриэль Фернандес
ЦФ
3-2-3-2
13
Сорья
12
Ньом
3
Этчейта
2
Джене
17
Кукурелья
22
Суарес
5
Этебо
8
Арамбарри
88
Максимович
17
Мата
19
Молина
3-2-3-2
36
Бланко
4
Айду
24
Мурильо
14
Араужо
22
Мальо
15
Оласа
26
Брадарич
5
Йокушлу
12
Рафинья
77
Мина
90
Смолов
5
Этебо
29
Кенеди
29
Кенеди
5
Этебо
22
Суарес
23
Кабако
23
Кабако
22
Суарес
19
Молина
9
Анхель
9
Анхель
19
Молина
12
Рафинья
10
Мендес
10
Мендес
12
Рафинья
77
Мина
77
Систо
77
Систо
77
Мина
90
Смолов
21
Фернандес
21
Фернандес
90
Смолов
Остались в запасе
Хетафе
Сельта
23
Джейсон
ПВ
1
Леандро Чичисола
ВР
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
1
Серхио Альварес
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
24
Папе Шейх
ЦП
Главный тренер
Оскар Гарсия
Остались в запасе
23
Джейсон
ПВ
1
Леандро Чичисола
ВР
16
Дейверсон
ЦФ
Остались в запасе
1
Серхио Альварес
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
24
Папе Шейх
ЦП
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Оскар Гарсия
Статистика матча Хетафе - Сельта
5
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Мария Санчес Мартинес
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
Где смотреть матч:
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