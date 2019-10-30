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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Сельта
Бетис - Сельта: обзор матча 30 октября 2019
Бетис
30.10.2019, среда, 23:00
Испания. Примера, 11 тур
2 : 1
Завершен
Сельта
8'
Эмерсон
90'
Н. Фекир
70'
Я. Аспас (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Сельта
Желтая карточка
Жоэль
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
Н. Араужо
ГОЛ! 2:1!
Н. Фекир
90'
87'
Замена
Г. Фернандес
️️️️
Рафинья
86'
Замена
С. Бермехо
️️️️
Д. Суарес
Желтая карточка
Эмерсон
80'
Замена
Д. Лайнес
️️️️
М. Бартра
79'
Замена
Л. Морон
️️️️
И. Гутьеррес
71'
70'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Я. Аспас
Желтая карточка
Б. Иглесиас
69'
Желтая карточка
И. Гутьеррес
67'
Желтая карточка
А. Гуардадо
64'
Замена
А. Гуардадо
️️️️
Хоакин
62'
Желтая карточка
З. Феддаль
50'
46'
Замена
Б. Мендес
️️️️
С. Мина
ГОЛ! 1:0!
Эмерсон
Пас отдал
Б. Иглесиас
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Жоэль
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
35
Исмаэль Гутьеррес
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Набиль Фекир
АП
17
Хоакин
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
12
Рафинья
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Яго Аспас
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Бетис
26
Сидней
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
16
Диего Лайнес
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
17
Серхио Бермехо
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
21
Габриэль Фернандес
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Жоэль
2
Манди
5
Бартра
3
Феддаль
11
Алекс Морено
22
Эмерсон
35
Гутьеррес
20
Каналес
10
Фекир
17
Хоакин
7
Иглесиас
4-3-1-2
36
Бланко
22
Мальо
4
Айду
14
Араужо
17
Юнка
12
Рафинья
8
Бельтран
68
Лоботка
4
Суарес
77
Мина
10
Аспас
5
Бартра
16
Лайнес
16
Лайнес
5
Бартра
17
Хоакин
18
Гуардадо
18
Гуардадо
17
Хоакин
35
Гутьеррес
80
Морон
80
Морон
35
Гутьеррес
77
Мина
10
Мендес
10
Мендес
77
Мина
4
Суарес
17
Бермехо
17
Бермехо
4
Суарес
12
Рафинья
21
Фернандес
21
Фернандес
12
Рафинья
Остались в запасе
Бетис
Сельта
26
Сидней
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
15
Лукас Оласа
ЛЗ
1
Серхио Альварес
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
Главный тренер
Фран Эскриба
Остались в запасе
26
Сидней
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
Остались в запасе
15
Лукас Оласа
ЛЗ
1
Серхио Альварес
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Главный тренер
Фран Эскриба
Статистика матча Бетис - Сельта
6
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
1
Матчи команд
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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