Статистика по турнирам

Италия. Кубок 2015/2016 Италия. Серия А 2015/2016 Италия. Серия А 2014/2015 Италия. Кубок 2013/2014 Италия. Серия А 2013/2014 Италия. Серия А 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Товарищеские матчи 2012 Испания. Кубок 2011/2012 Испания. Примера 2011/2012 Испания. Примера 2010/2011 Лига Чемпионов 2009/2010 Испания. Кубок 2008/2009 Испания. Примера 2008/2009 Кубок РЖД 2008 Кубок УЕФА 2008/2009 Испания. Примера 2007/2008 Лига Чемпионов 2007/2008 Суперкубок УЕФА 2007