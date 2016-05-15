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Энцо Мареска
Статистика
Энцо Мареска - статистика
Завершил карьеру
10 февраля 1980 (46)
#16 | Полузащитник
180 см | 77 кг
Италия
Статистика
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Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2015/2016
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Кубок 2013/2014
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Товарищеские матчи 2012
Испания. Кубок 2011/2012
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Примера 2010/2011
Лига Чемпионов 2009/2010
Испания. Кубок 2008/2009
Испания. Примера 2008/2009
Кубок РЖД 2008
Кубок УЕФА 2008/2009
Испания. Примера 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Суперкубок УЕФА 2007
Команда
И
Г
П
Ж
К
Палермо
15
1
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Палермо
3 : 2
15.05.2016
Верона
1' - 90'
51'
Италия. Серия А, 37 тур
Фиорентина
0 : 0
08.05.2016
Палермо
1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Палермо
2 : 0
01.05.2016
Сампдория
1' - 90'
45'
Италия. Серия А, 35 тур
Фрозиноне
0 : 2
24.04.2016
Палермо
1' - 90'
90'
Италия. Серия А, 34 тур
Палермо
2 : 2
20.04.2016
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Ювентус
4 : 0
17.04.2016
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Палермо
0 : 3
10.04.2016
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Кьево
3 : 1
03.04.2016
Палермо
39' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Эмполи
0 : 0
19.03.2016
Палермо
86' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Палермо
0 : 1
13.03.2016
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Интер
3 : 1
06.03.2016
Палермо
1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Палермо
0 : 0
28.02.2016
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Рома
5 : 0
21.02.2016
Палермо
67' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Палермо
1 : 3
14.02.2016
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Карпи
1 : 1
30.01.2016
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Палермо
4 : 1
24.01.2016
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Дженоа
4 : 0
17.01.2016
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Палермо
0 : 3
29.11.2015
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Лацио
1 : 1
22.11.2015
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Палермо
1 : 0
08.11.2015
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Палермо
0 : 1
02.11.2015
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Наполи
2 : 0
28.10.2015
Палермо
1' - 53'
Италия. Серия А, 9 тур
Палермо
1 : 1
24.10.2015
Интер
1' - 90'
49'
Италия. Серия А, 8 тур
Болонья
0 : 1
18.10.2015
Палермо
1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Палермо
2 : 4
04.10.2015
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Торино
2 : 1
27.09.2015
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Палермо
0 : 1
23.09.2015
Сассуоло
56' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Милан
3 : 2
19.09.2015
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Палермо
2 : 2
13.09.2015
Карпи
83' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Удинезе
0 : 1
30.08.2015
Палермо
Был в запасе
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