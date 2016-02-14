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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Торино
Палермо - Торино: обзор матча 14 февраля 2016
Палермо
14.02.2016, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 25 тур
1 : 3
Завершен
Торино
3'
А. Джилардино
19'
Ч. Иммобиле (П)
31'
Д. Гонсалес (АГ)
69'
Ч. Иммобиле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Торино
82'
Замена
Д. Мартинес
️️️️
Ч. Иммобиле
Замена
А. Трайковски
️️️️
О. Хильемарк
76'
69'
Замена
Г. Силва
️️️️
Д. Дзаппакоста
69'
ГОЛ! 1:3!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
М. Бенасси
58'
Замена
К. Молинаро
️️️️
Б. Перес
43'
Желтая карточка
К. Глик
40'
Желтая карточка
Д. Вивес
Замена
Ф. Аластра
️️️️
С. Соррентино
38'
Желтая карточка
Д. Гонсалес
36'
31'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Д. Гонсалес
19'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ч. Иммобиле
Замена
С. Анджелкович
️️️️
Э. Гольданига
14'
ГОЛ! 1:0!
А. Джилардино
Пас отдал
М. Морганелла
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
70
Стефано Соррентино
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
16
Гастон Бругман
ОП
18
Ивайло Чочев
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
20
Франко Васкес
АП
3
Андреа Рисполи
ПП
89
Мишель Морганелла
ПП
19
Робин Квайсон
ЦФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Джованни Бози
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
33
Бруно Перес
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Палермо
46
Фабрицио Аластра
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
96
Аккурсио Бентивенья
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
7
Александар Трайковски
ЦФ
22
Норберт Балог
ЦФ
32
Урош Джурджевич
ЦФ
Торино
12
Лука Кастеллацци
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
22
Данило Авелар
ЛЗ
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
9
Александер Фарнеруд
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
2-1-4-1-2
70
Соррентино
18
Гольданига
21
Гонсалес
16
Бругман
3
Рисполи
18
Чочев
7
Хильемарк
89
Морганелла
20
Васкес
19
Джилардино
19
Квайсон
4-4-2
93
Паделли
77
Дзаппакоста
24
Моретти
15
Глик
52
Максимович
5
Вивес
24
Бенасси
33
Базелли
33
Перес
11
Белотти
9
Иммобиле
70
Соррентино
46
Аластра
46
Аластра
70
Соррентино
18
Гольданига
4
Анджелкович
4
Анджелкович
18
Гольданига
7
Хильемарк
7
Трайковски
7
Трайковски
7
Хильемарк
77
Дзаппакоста
27
Силва
27
Силва
77
Дзаппакоста
33
Перес
3
Молинаро
3
Молинаро
33
Перес
9
Иммобиле
77
Мартинес
77
Мартинес
9
Иммобиле
Остались в запасе
Палермо
Торино
96
Аккурсио Бентивенья
ЦП
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
22
Норберт Балог
ЦФ
32
Урош Джурджевич
ЦФ
Главный тренер
Джованни Бози
12
Лука Кастеллацци
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
9
Александер Фарнеруд
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
96
Аккурсио Бентивенья
ЦП
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
22
Норберт Балог
ЦФ
32
Урош Джурджевич
ЦФ
Остались в запасе
12
Лука Кастеллацци
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
9
Александер Фарнеруд
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
Главный тренер
Джованни Бози
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Палермо - Торино
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Анджело Червеллера
(Таранто)
Стадион:
Ренцо Барбера
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