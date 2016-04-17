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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Палермо
Ювентус - Палермо: обзор матча 17 апреля 2016
Ювентус
17.04.2016, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 33 тур
4 : 0
Завершен
Палермо
10'
С. Хедира
71'
П. Погба
74'
Х. Куадрадо
90'
С. Падоин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Палермо
ГОЛ! 4:0!
С. Падоин
Пас отдал
А. Мората
90'
Желтая карточка
А. Мората
86'
Замена
С. Падоин
️️️️
С. Хедира
78'
ГОЛ! 3:0!
Х. Куадрадо
74'
73'
Замена
А. ла Гумина
️️️️
Э. Гольданига
ГОЛ! 2:0!
П. Погба
Пас отдал
А. Мората
71'
Замена
А. Мората
️️️️
П. Дибала
68'
59'
Замена
Г. Бругман
️️️️
М. Яяло
52'
Желтая карточка
Д. Гонсалес
45'
+1
Желтая карточка
Э. Гольданига
29'
Желтая карточка
О. Хильемарк
Желтая карточка
А. Барцальи
29'
Замена
М. Лемина
️️️️
К. Маркизио
16'
ГОЛ! 1:0!
С. Хедира
Пас отдал
П. Погба
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
28
Сами Хедира
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Палермо
70
Стефано Соррентино
ВР
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
18
Мато Яяло
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
33
Ашраф Лазаар
ЦП
20
Франко Васкес
АП
3
Андреа Рисполи
ПП
7
Александар Трайковски
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Ювентус
34
Рубиньо
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
99
Марио Лемина
ОП
19
Симоне Падоин
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
Палермо
1
Йосип Посавец
ВР
46
Фабрицио Аластра
ВР
5
Альяж Струна
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
16
Гастон Бругман
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
22
Норберт Балог
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
4-4-2
1
Буффон
27
Эвра
19
Бонуччи
24
Ругани
15
Барцальи
28
Хедира
10
Маркизио
8
Погба
7
Куадрадо
9
Манджукич
21
Дибала
3-5-1-1
70
Соррентино
4
Анджелкович
18
Гольданига
21
Гонсалес
3
Рисполи
18
Чочев
7
Хильемарк
33
Лазаар
18
Яяло
20
Васкес
7
Трайковски
10
Маркизио
99
Лемина
99
Лемина
10
Маркизио
28
Хедира
19
Падоин
19
Падоин
28
Хедира
21
Дибала
21
Мората
21
Мората
21
Дибала
18
Яяло
16
Бругман
16
Бругман
18
Яяло
18
Гольданига
27
ла Гумина
27
ла Гумина
18
Гольданига
Остались в запасе
Ювентус
Палермо
34
Рубиньо
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
10
Эрнанес
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
1
Йосип Посавец
ВР
46
Фабрицио Аластра
ВР
5
Альяж Струна
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
22
Норберт Балог
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Остались в запасе
34
Рубиньо
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
10
Эрнанес
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
Остались в запасе
1
Йосип Посавец
ВР
46
Фабрицио Аластра
ВР
5
Альяж Струна
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
22
Норберт Балог
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Давиде Баллардини
Статистика матча Ювентус - Палермо
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Пьеро Джакомелли
(Триест)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2 HD
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