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Россия - Венесуэла
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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Палермо
Интер - Палермо: обзор матча 06 марта 2016
Интер
06.03.2016, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 28 тур
3 : 1
Завершен
Палермо
11'
А. Льяич
23'
М. Икарди
55'
И. Перишич
45'
Ф. Васкес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Палермо
Замена
Ф. Мело
️️️️
Г. Медель
88'
84'
Замена
Н. Балог
️️️️
А. Рисполи
Замена
Д. Биабиани
️️️️
Р. Паласио
79'
71'
Замена
У. Джурджевич
️️️️
А. Джилардино
71'
Желтая карточка
Д. Гонсалес
68'
Замена
Р. Квайсон
️️️️
И. Чочев
Замена
М. Брозович
️️️️
А. Льяич
66'
Желтая карточка
Г. Медель
58'
ГОЛ! 3:1!
И. Перишич
Пас отдал
М. Икарди
55'
45'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Васкес
Пас отдал
А. Рисполи
ГОЛ! 2:0!
М. Икарди
Пас отдал
Р. Паласио
23'
ГОЛ! 1:0!
А. Льяич
Пас отдал
И. Перишич
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
17
Гари Медель
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
22
Адем Льяич
АП
9
Мауро Икарди
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Палермо
70
Стефано Соррентино
ВР
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
16
Энцо Мареска
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
20
Франко Васкес
АП
3
Андреа Рисполи
ПП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Интер
46
Томмазо Берни
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
30
Фелипе Мело
ОП
27
Ассане Ньюкури
ПП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Палермо
46
Фабрицио Аластра
ВР
1
Йосип Посавец
ВР
5
Альяж Струна
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
16
Гастон Бругман
ОП
96
Аккурсио Бентивенья
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
32
Урош Джурджевич
ЦФ
22
Норберт Балог
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
4-1-1-2-2
22
Каррисо
5
Нагатомо
24
Мурильо
13
Миранда
33
Д'Амброзио
17
Медель
19
Кондогбиа
14
Перишич
22
Льяич
8
Паласио
9
Икарди
4-4-1-1
70
Соррентино
2
Витьелло
3
Пеццелла
21
Гонсалес
4
Анджелкович
3
Рисполи
18
Чочев
7
Хильемарк
16
Мареска
20
Васкес
19
Джилардино
22
Льяич
77
Брозович
77
Брозович
22
Льяич
17
Медель
30
Мело
30
Мело
17
Медель
8
Паласио
14
Биабиани
14
Биабиани
8
Паласио
19
Джилардино
32
Джурджевич
32
Джурджевич
19
Джилардино
3
Рисполи
22
Балог
22
Балог
3
Рисполи
18
Чочев
19
Квайсон
19
Квайсон
18
Чочев
Остались в запасе
Интер
Палермо
46
Томмазо Берни
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
27
Ассане Ньюкури
ПП
23
Эдер
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
96
Аккурсио Бентивенья
ЦП
46
Фабрицио Аластра
ВР
1
Йосип Посавец
ВР
5
Альяж Струна
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
16
Гастон Бругман
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
Главный тренер
Джузеппе Якини
Остались в запасе
46
Томмазо Берни
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
27
Ассане Ньюкури
ПП
23
Эдер
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Остались в запасе
96
Аккурсио Бентивенья
ЦП
46
Фабрицио Аластра
ВР
1
Йосип Посавец
ВР
5
Альяж Струна
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
16
Гастон Бругман
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Джузеппе Якини
Статистика матча Интер - Палермо
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3 HD
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