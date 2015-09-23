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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Сассуоло
Палермо - Сассуоло: обзор матча 23 сентября 2015
Палермо
23.09.2015, среда, 21:45
Италия. Серия А, 5 тур
0 : 1
Завершен
Сассуоло
35'
С. Флоккари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Сассуоло
Вторая желтая
Л. Ригони
85'
83'
Желтая карточка
Ф. Маньянелли
78'
Замена
А. Дункан
️️️️
Д. Бьондини
77'
Желтая карточка
Д. Бьондини
73'
Замена
Г. Дефрель
️️️️
С. Флоккари
72'
Желтая карточка
П. Каннаваро
Замена
Р. Квайсон
️️️️
А. Рисполи
69'
68'
Желтая карточка
Ф. Ачерби
65'
Замена
Д. Берарди
️️️️
М. Политано
60'
Желтая карточка
Ш. Врсалько
Замена
Э. Мареска
️️️️
М. Яяло
56'
Замена
А. Трайковски
️️️️
О. Хильемарк
46'
Желтая карточка
Л. Ригони
43'
35'
ГОЛ! 0:1!
С. Флоккари
Пас отдал
Ф. Маньянелли
31'
Желтая карточка
С. Миссироли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
91
Симоне Коломби
ВР
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
5
Альяж Струна
ЦЗ
18
Мато Яяло
ЦП
33
Ашраф Лазаар
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
20
Франко Васкес
АП
3
Андреа Рисполи
ПП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
6
Симоне Миссироли
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Палермо
46
Фабрицио Аластра
ВР
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
16
Гастон Бругман
ОП
16
Энцо Мареска
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
9
Матеус Кассини
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
22
Альберто Помини
ВР
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
5
Карим Лариби
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
94
Доменико Берарди
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
3-5-1-1
91
Коломби
21
Гонсалес
4
Эль-Каутари
5
Струна
18
Яяло
33
Лазаар
7
Хильемарк
30
Ригони
3
Рисполи
20
Васкес
19
Джилардино
4-3-2-1
47
Консильи
24
Врсалько
23
Гаццола
28
Каннаваро
15
Ачерби
6
Миссироли
8
Бьондини
4
Маньянелли
21
Политано
11
Сансоне
10
Флоккари
18
Яяло
16
Мареска
16
Мареска
18
Яяло
7
Хильемарк
7
Трайковски
7
Трайковски
7
Хильемарк
3
Рисполи
19
Квайсон
19
Квайсон
3
Рисполи
8
Бьондини
32
Дункан
32
Дункан
8
Бьондини
21
Политано
94
Берарди
94
Берарди
21
Политано
10
Флоккари
92
Дефрель
92
Дефрель
10
Флоккари
Остались в запасе
Палермо
Сассуоло
9
Матеус Кассини
ЦФ
46
Фабрицио Аластра
ВР
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
16
Гастон Бругман
ОП
18
Ивайло Чочев
ЦП
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
5
Карим Лариби
ЦП
25
Джанлука Пеголо
ВР
22
Альберто Помини
ВР
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
9
Матеус Кассини
ЦФ
46
Фабрицио Аластра
ВР
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
16
Гастон Бругман
ОП
18
Ивайло Чочев
ЦП
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
Остались в запасе
5
Карим Лариби
ЦП
25
Джанлука Пеголо
ВР
22
Альберто Помини
ВР
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Палермо - Сассуоло
1
1
6
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Главный судья:
Лука Пайретто
(Турин)
Стадион:
Ренцо Барбера
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