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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Интер
Палермо - Интер: обзор матча 24 октября 2015
Палермо
24.10.2015, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 9 тур
1 : 1
Завершен
Интер
66'
А. Джилардино
60'
И. Перишич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Интер
Замена
И. Чочев
️️️️
Л. Ригони
90'
+3
85'
Замена
А. Раноккия
️️️️
С. Йоветич
Желтая карточка
А. Джилардино
84'
Замена
Ф. Дапрела
️️️️
А. Лазаар
81'
79'
Вторая желтая
Д. Мурильо
78'
Замена
А. Льяич
️️️️
М. Икарди
ГОЛ! 1:1!
А. Джилардино
66'
Замена
Р. Квайсон
️️️️
О. Хильемарк
64'
60'
ГОЛ! 0:1!
И. Перишич
Пас отдал
Д. Биабиани
55'
Замена
Д. Биабиани
️️️️
Ж. Кондогбиа
Желтая карточка
Э. Мареска
49'
Желтая карточка
Ф. Васкес
38'
31'
Желтая карточка
Ж. Кондогбиа
27'
Желтая карточка
Д. Мурильо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
70
Стефано Соррентино
ВР
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
5
Альяж Струна
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
33
Ашраф Лазаар
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
20
Франко Васкес
АП
3
Андреа Рисполи
ПП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Алекс Теллес
ЛЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
17
Гари Медель
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
13
Фреди Гуарин
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Палермо
91
Симоне Коломби
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
16
Гастон Бругман
ОП
18
Мато Яяло
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
19
Робин Квайсон
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
15
Жуан
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
30
Фелипе Мело
ОП
77
Марсело Брозович
ОП
22
Адем Льяич
АП
7
Рей Манай
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
3-5-1-1
70
Соррентино
21
Гонсалес
5
Струна
4
Анджелкович
33
Лазаар
16
Мареска
30
Ригони
7
Хильемарк
3
Рисполи
20
Васкес
19
Джилардино
4-1-2-1-2
1
Ханданович
5
Нагатомо
13
Миранда
24
Мурильо
13
Теллес
17
Медель
19
Кондогбиа
13
Гуарин
14
Перишич
9
Икарди
9
Йоветич
33
Лазаар
5
Дапрела
5
Дапрела
33
Лазаар
30
Ригони
18
Чочев
18
Чочев
30
Ригони
7
Хильемарк
19
Квайсон
19
Квайсон
7
Хильемарк
9
Йоветич
13
Раноккия
13
Раноккия
9
Йоветич
9
Икарди
22
Льяич
22
Льяич
9
Икарди
19
Кондогбиа
14
Биабиани
14
Биабиани
19
Кондогбиа
Остались в запасе
Палермо
Интер
91
Симоне Коломби
ВР
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
16
Гастон Бругман
ОП
18
Мато Яяло
ЦП
7
Александар Трайковски
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
15
Жуан
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
30
Фелипе Мело
ОП
77
Марсело Брозович
ОП
7
Рей Манай
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
91
Симоне Коломби
ВР
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
16
Гастон Бругман
ОП
18
Мато Яяло
ЦП
7
Александар Трайковски
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
15
Жуан
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
30
Фелипе Мело
ОП
77
Марсело Брозович
ОП
7
Рей Манай
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Палермо - Интер
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Довери
(Рим)
Стадион:
Ренцо Барбера
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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