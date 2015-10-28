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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Палермо
Наполи - Палермо: обзор матча 28 октября 2015
Наполи
28.10.2015, среда, 22:45
Италия. Серия А, 10 тур
2 : 0
Завершен
Палермо
39'
Г. Игуаин
80'
Д. Мертенс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Палермо
ГОЛ! 2:0!
Д. Мертенс
Пас отдал
Аллан
80'
79'
Замена
И. Чочев
️️️️
А. Лазаар
Замена
О. Эль-Каддури
️️️️
Х. Кальехон
77'
67'
Замена
Р. Квайсон
️️️️
Л. Ригони
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Л. Инсинье
65'
Замена
Аллан
️️️️
Д. Лопес
63'
53'
Замена
Г. Бругман
️️️️
Э. Мареска
ГОЛ! 1:0!
Г. Игуаин
Пас отдал
М. Гамшик
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Палермо
70
Стефано Соррентино
ВР
5
Альяж Струна
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
16
Энцо Мареска
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
33
Ашраф Лазаар
ЦП
20
Франко Васкес
АП
3
Андреа Рисполи
ПП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
22
Габриэл
ВР
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
25
Аллан
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Палермо
91
Симоне Коломби
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
16
Гастон Бругман
ОП
18
Ивайло Чочев
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
19
Робин Квайсон
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
4-1-2-1-2
25
Рейна
13
Гулам
21
Кирикеш
39
Альбиоль
4
Хюсай
5
Лопес
21
Жоржиньо
17
Гамшик
10
Инсинье
9
Игуаин
7
Кальехон
3-5-1-1
70
Соррентино
5
Струна
21
Гонсалес
4
Анджелкович
3
Рисполи
7
Хильемарк
30
Ригони
33
Лазаар
16
Мареска
20
Васкес
19
Джилардино
5
Лопес
25
Аллан
25
Аллан
5
Лопес
7
Кальехон
7
Эль-Каддури
7
Эль-Каддури
7
Кальехон
10
Инсинье
10
Мертенс
10
Мертенс
10
Инсинье
16
Мареска
16
Бругман
16
Бругман
16
Мареска
33
Лазаар
18
Чочев
18
Чочев
33
Лазаар
30
Ригони
19
Квайсон
19
Квайсон
30
Ригони
Остались в запасе
Наполи
Палермо
15
Натаниэль Чалоба
ОП
1
Рафаэль Кабрал
ВР
22
Габриэл
ВР
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
91
Симоне Коломби
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
18
Мато Яяло
ЦП
7
Александар Трайковски
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Остались в запасе
15
Натаниэль Чалоба
ОП
1
Рафаэль Кабрал
ВР
22
Габриэл
ВР
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Остались в запасе
91
Симоне Коломби
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
18
Мато Яяло
ЦП
7
Александар Трайковски
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Джузеппе Якини
Статистика матча Наполи - Палермо
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Пьеро Джакомелли
(Триест)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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