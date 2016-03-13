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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Наполи
Палермо - Наполи: обзор матча 13 марта 2016
Палермо
13.03.2016, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 29 тур
0 : 1
Завершен
Наполи
22'
Г. Игуаин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Наполи
90'
+4
Желтая карточка
Д. Лопес
Замена
А. Трайковски
️️️️
Р. Квайсон
90'
+1
89'
Замена
О. Эль-Каддури
️️️️
Л. Инсинье
Желтая карточка
Р. Квайсон
84'
Замена
Н. Балог
️️️️
О. Хильемарк
81'
76'
Желтая карточка
Р. Альбиоль
73'
Замена
Д. Лопес
️️️️
М. Гамшик
65'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Х. Кальехон
Замена
У. Джурджевич
️️️️
А. Джилардино
53'
Желтая карточка
И. Чочев
52'
22'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Г. Игуаин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
70
Стефано Соррентино
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
5
Альяж Струна
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
7
Оскар Хильемарк
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
20
Франко Васкес
АП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Новеллино
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
17
Марек Гамшик
ЦП
25
Аллан
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Палермо
1
Йосип Посавец
ВР
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
16
Гастон Бругман
ОП
96
Аккурсио Бентивенья
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
3
Андреа Рисполи
ПП
7
Александар Трайковски
ЦФ
22
Норберт Балог
ЦФ
32
Урош Джурджевич
ЦФ
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
22
Габриэл
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
33
Альберто Грасси
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
4-3-1-2
70
Соррентино
3
Пеццелла
5
Струна
21
Гонсалес
4
Анджелкович
7
Хильемарк
18
Яяло
18
Чочев
20
Васкес
19
Квайсон
19
Джилардино
4-3-1-2
25
Рейна
4
Хюсай
3
Кулибали
39
Альбиоль
13
Гулам
17
Гамшик
25
Аллан
21
Жоржиньо
10
Инсинье
7
Кальехон
9
Игуаин
19
Квайсон
7
Трайковски
7
Трайковски
19
Квайсон
7
Хильемарк
22
Балог
22
Балог
7
Хильемарк
19
Джилардино
32
Джурджевич
32
Джурджевич
19
Джилардино
17
Гамшик
5
Лопес
5
Лопес
17
Гамшик
10
Инсинье
7
Эль-Каддури
7
Эль-Каддури
10
Инсинье
7
Кальехон
10
Мертенс
10
Мертенс
7
Кальехон
Остались в запасе
Палермо
Наполи
96
Аккурсио Бентивенья
ЦП
1
Йосип Посавец
ВР
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
16
Гастон Бругман
ОП
16
Энцо Мареска
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
3
Андреа Рисполи
ПП
Главный тренер
Вальтер Новеллино
1
Рафаэль Кабрал
ВР
22
Габриэл
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
96
Аккурсио Бентивенья
ЦП
1
Йосип Посавец
ВР
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
16
Гастон Бругман
ОП
16
Энцо Мареска
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
3
Андреа Рисполи
ПП
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
22
Габриэл
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Новеллино
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Палермо - Наполи
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Ренцо Барбера
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3 HD
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