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Арби Межиев
Статистика
Арби Межиев - статистика
Завершил карьеру
29 июня 1993 (33)
#12 | Вратарь
188 см | 80 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2014/2015
Товарищеские матчи 2014
Россия. Молодежное первенство 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Россия. Молодежное первенство 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Томь
2
-1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
5 : 1
30.05.2015
Сочи
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Оренбург
1 : 1
24.05.2015
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Томь
2 : 2
16.05.2015
Волгарь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 31 тур
Волга
0 : 5
10.05.2015
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Томь
0 : 1
03.05.2015
Балтика
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Анжи
6 : 0
25.04.2015
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
Томь
4 : 0
19.04.2015
Шинник
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 27 тур
Cибирь
1 : 1
12.04.2015
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Томь
1 : 0
05.04.2015
Тюмень
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Тосно
0 : 1
29.03.2015
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Химик
2 : 0
14.03.2015
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Томь
1 : 0
22.11.2014
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Луч
0 : 0
18.11.2014
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Томь
1 : 0
14.11.2014
Крылья Советов
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Енисей
0 : 3
08.11.2014
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 17 тур
Томь
0 : 2
02.11.2014
Оренбург
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Волгарь
1 : 3
25.10.2014
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Томь
1 : 1
19.10.2014
Волга
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
Томь
1 : 0
05.10.2014
Анжи
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
Шинник
0 : 0
29.09.2014
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 11 тур
Томь
1 : 1
20.09.2014
Cибирь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 9 тур
Томь
2 : 2
07.09.2014
Тосно
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Сахалин
0 : 4
24.08.2014
Томь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Сокол
1 : 1
17.08.2014
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 6 тур
Томь
3 : 0
10.08.2014
Химик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 5 тур
СКА-Хабаровск
2 : 3
03.08.2014
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
Томь
3 : 1
27.07.2014
Луч
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 3 тур
Крылья Советов
2 : 1
19.07.2014
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 2 тур
Томь
0 : 2
12.07.2014
Енисей
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 1 тур
Сочи
0 : 1
06.07.2014
Томь
Был в запасе
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