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    Арби Межиев - статистика

    #12 | Вратарь
    Имя Арби
    Отчество Лечаевич
    Фамилия Межиев
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 29 июня 1993 (29 лет)
    Рост 188
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Томь 2 -1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.05.2015 1' -90' Томь (Томск) 5:1 Сочи (Сочи)
    24.05.2015 Был в запасе Оренбург (Оренбург) 1:1 Томь (Томск)
    16.05.2015 Был в запасе Томь (Томск) 2:2 Волгарь (Астрахань)
    10.05.2015 Был в запасе Волга (Нижний Новгород) 0:5 Томь (Томск)
    03.05.2015 Был в запасе Томь (Томск) 0:1 Балтика (Калининград)
    25.04.2015 Был в запасе Анжи (Махачкала) 6:0 Томь (Томск)
    19.04.2015 Был в запасе Томь (Томск) 4:0 Шинник (Ярославль)
    12.04.2015 Был в запасе Сибирь (Новосибирск) 1:1 Томь (Томск)
    05.04.2015 Был в запасе Томь (Томск) 1:0 Тюмень (Тюмень)
    29.03.2015 Был в запасе Тосно (Тосно) 0:1 Томь (Томск)
    14.03.2015 Был в запасе Химик (Дзержинск) 2:0 Томь (Томск)
    22.11.2014 Был в запасе Томь (Томск) 1:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    18.11.2014 Был в запасе Луч (Владивосток) 0:0 Томь (Томск)
    14.11.2014 Был в запасе Томь (Томск) 1:0 Крылья Советов (Самара)
    08.11.2014 Был в запасе Енисей (Красноярск) 0:3 Томь (Томск)
    02.11.2014 Был в запасе Томь (Томск) 0:2 Оренбург (Оренбург)
    25.10.2014 Был в запасе Волгарь (Астрахань) 1:3 Томь (Томск)
    19.10.2014 Был в запасе Томь (Томск) 1:1 Волга (Нижний Новгород)
    05.10.2014 Был в запасе Томь (Томск) 1:0 Анжи (Махачкала)
    29.09.2014 Был в запасе Шинник (Ярославль) 0:0 Томь (Томск)
    20.09.2014 Был в запасе Томь (Томск) 1:1 Сибирь (Новосибирск)
    07.09.2014 Был в запасе Томь (Томск) 2:2 Тосно (Тосно)
    24.08.2014 1' -90' Сахалин (Южно-Сахалинск) 0:4 Томь (Томск)
    17.08.2014 Был в запасе Сокол (Саратов) 1:1 Томь (Томск)
    10.08.2014 Был в запасе Томь (Томск) 3:0 Химик (Дзержинск)
    03.08.2014 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 2:3 Томь (Томск)
    27.07.2014 Был в запасе Томь (Томск) 3:1 Луч (Владивосток)
    19.07.2014 Был в запасе Крылья Советов (Самара) 2:1 Томь (Томск)
    12.07.2014 Был в запасе Томь (Томск) 0:2 Енисей (Красноярск)
    06.07.2014 Был в запасе Сочи (Сочи) 0:1 Томь (Томск)
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