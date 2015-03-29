|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Томь
|2
|-1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.05.2015
|1' -90'
|Томь (Томск)
|5:1
|Сочи (Сочи)
|24.05.2015
|Был в запасе
|Оренбург (Оренбург)
|1:1
|Томь (Томск)
|16.05.2015
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|2:2
|Волгарь (Астрахань)
|10.05.2015
|Был в запасе
|Волга (Нижний Новгород)
|0:5
|Томь (Томск)
|03.05.2015
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|0:1
|Балтика (Калининград)
|25.04.2015
|Был в запасе
|Анжи (Махачкала)
|6:0
|Томь (Томск)
|19.04.2015
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|4:0
|Шинник (Ярославль)
|12.04.2015
|Был в запасе
|Сибирь (Новосибирск)
|1:1
|Томь (Томск)
|05.04.2015
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|1:0
|Тюмень (Тюмень)
|29.03.2015
|Был в запасе
|Тосно (Тосно)
|0:1
|Томь (Томск)
|14.03.2015
|Был в запасе
|Химик (Дзержинск)
|2:0
|Томь (Томск)
|22.11.2014
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|1:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|18.11.2014
|Был в запасе
|Луч (Владивосток)
|0:0
|Томь (Томск)
|14.11.2014
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|1:0
|Крылья Советов (Самара)
|08.11.2014
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|0:3
|Томь (Томск)
|02.11.2014
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|0:2
|Оренбург (Оренбург)
|25.10.2014
|Был в запасе
|Волгарь (Астрахань)
|1:3
|Томь (Томск)
|19.10.2014
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|1:1
|Волга (Нижний Новгород)
|05.10.2014
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|1:0
|Анжи (Махачкала)
|29.09.2014
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|0:0
|Томь (Томск)
|20.09.2014
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|1:1
|Сибирь (Новосибирск)
|07.09.2014
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|2:2
|Тосно (Тосно)
|24.08.2014
|1' -90'
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|0:4
|Томь (Томск)
|17.08.2014
|Был в запасе
|Сокол (Саратов)
|1:1
|Томь (Томск)
|10.08.2014
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|3:0
|Химик (Дзержинск)
|03.08.2014
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:3
|Томь (Томск)
|27.07.2014
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|3:1
|Луч (Владивосток)
|19.07.2014
|Был в запасе
|Крылья Советов (Самара)
|2:1
|Томь (Томск)
|12.07.2014
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|0:2
|Енисей (Красноярск)
|06.07.2014
|Был в запасе
|Сочи (Сочи)
|0:1
|Томь (Томск)