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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Томь
Волгарь - Томь: обзор матча 25 октября 2014
Волгарь
25.10.2014, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 16 тур
1 : 3
Завершен
Томь
88'
А. Зенин
16'
Н. Баженов
29'
В. Сорокин (П)
84'
Н. Баженов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волгарь - Томь
ГОЛ! 1:3!
А. Зенин
88'
Замена
Т. Букия
️️️️
А. Алхазов
87'
Замена
А. Зенин
️️️️
А. Кренделев
85'
84'
Замена
И. Темников
️️️️
Н. Баженов
84'
ГОЛ! 0:3!
Н. Баженов
75'
Замена
П. Нехайчик
️️️️
В. Сорокин
Замена
С. Веркашанский
️️️️
А. Коломийченко
72'
63'
Замена
Р. Сабитов
️️️️
А. Шарипов
62'
Замена
П. Немов
️️️️
И. Михалев
Замена
Р. Болов
️️️️
О. Алейник
62'
Желтая карточка
С. Зуйков
31'
29'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
В. Сорокин
16'
ГОЛ! 0:1!
Н. Баженов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
2
Аслан Догузов
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
15
Алексей Коломийченко
ЛП
33
Александр Кренделев
ЦП
11
Бранимир Петрович
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
13
Александр Алхазов
ЦФ
Томь
1
Алексей Солосин
ВР
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
21
Живко Миланов
ПЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
73
Альберт Шарипов
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
15
Валерий Сорокин
ПП
32
Никита Баженов
ПП
72
Павел Голышев
ЦФ
39
Илья Михалев
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
Волгарь
88
Степан Сикач
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
9
Сергей Веркашанский
ЦП
14
Андрей Зенин
ЦП
10
Темури Букия
ЦП
88
Руслан Болов
ЦФ
Томь
12
Арби Межиев
ВР
11
Иван Темников
ПЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
5
Петр Немов
ОП
34
Ренат Сабитов
ЦП
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
4-4-1-1
71
Бучнев
2
Догузов
71
Денисов
2
Жиров
23
Зуйков
15
Коломийченко
33
Кренделев
11
Петрович
34
Алейник
19
Байрамян
13
Алхазов
2-1-4-3
1
Солосин
21
Миланов
25
Йиранек
44
Башкиров
32
Баженов
73
Шарипов
2
Димидко
15
Сорокин
26
Черевко
39
Михалев
72
Голышев
15
Коломийченко
9
Веркашанский
9
Веркашанский
15
Коломийченко
33
Кренделев
14
Зенин
14
Зенин
33
Кренделев
13
Алхазов
10
Букия
10
Букия
13
Алхазов
34
Алейник
88
Болов
88
Болов
34
Алейник
32
Баженов
11
Темников
11
Темников
32
Баженов
15
Сорокин
33
Нехайчик
33
Нехайчик
15
Сорокин
39
Михалев
5
Немов
5
Немов
39
Михалев
73
Шарипов
34
Сабитов
34
Сабитов
73
Шарипов
Остались в запасе
Волгарь
Томь
88
Степан Сикач
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
12
Арби Межиев
ВР
4
Никита Чичерин
ПЗ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Остались в запасе
88
Степан Сикач
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
Остались в запасе
12
Арби Межиев
ВР
4
Никита Чичерин
ПЗ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Статистика матча Волгарь - Томь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
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15.11.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Смирнов
(Кисловодск)
Стадион:
Центральный
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