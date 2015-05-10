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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волга - Томь
Волга - Томь: обзор матча 10 мая 2015
Волга
10.05.2015, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ, 31 тур
0 : 5
Завершен
Томь
11'
П. Нехайчик
18'
П. Голышев
41'
К. Погребняк
65'
И. Темников (П)
90+1'
В. Сорокин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Томь
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 0:5!
В. Сорокин
Желтая карточка
Н. Юрков
90'
81'
Замена
С. Бендзь
️️️️
М. Йиранек
Замена
Н. Юрков
️️️️
И. Кухарчук
79'
72'
Замена
А. Димидко
️️️️
А. Шарипов
Желтая карточка
М. Костюков
69'
68'
Замена
В. Сорокин
️️️️
П. Нехайчик
Замена
А. Даниленко
️️️️
А. Чурин
68'
67'
Желтая карточка
А. Шарипов
65'
ГОЛ с пенальти! 0:4!
И. Темников
59'
Замена
А. Саная
️️️️
К. Погребняк
Желтая карточка
А. Прошин
51'
48'
Пенальти не реализован!
К. Погребняк
Желтая карточка
М. Жестоков
47'
41'
ГОЛ! 0:3!
К. Погребняк
18'
ГОЛ! 0:2!
П. Голышев
11'
ГОЛ! 0:1!
П. Нехайчик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
25
Артур Нигматуллин
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
77
Андрей Прошин
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
53
Андрей Чурин
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
31
Леандро
ПП
77
Михаил Костюков
ПВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
32
Андрей Козлов
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
Томь
1
Алексей Солосин
ВР
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
21
Живко Миланов
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
5
Петр Немов
ОП
44
Евгений Башкиров
ОП
73
Альберт Шарипов
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
72
Павел Голышев
ЦФ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Волга
27
Михаил Комаров
ВР
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
83
Никита Юрков
ЦП
39
Артем Даниленко
ЦФ
Томь
12
Арби Межиев
ВР
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
2
Александр Димидко
ЦП
32
Никита Баженов
ПП
15
Валерий Сорокин
ПП
32
Анзор Саная
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
3-3-2-2
25
Нигматуллин
66
Жестоков
77
Прошин
6
Полянин
53
Чурин
10
Петров
31
Леандро
77
Костюков
44
Кухарчук
11
Саркисов
32
Козлов
3-2-3-2
1
Солосин
21
Миланов
25
Йиранек
11
Темников
5
Немов
44
Башкиров
73
Шарипов
34
Сабитов
33
Нехайчик
9
Погребняк
72
Голышев
44
Кухарчук
83
Юрков
83
Юрков
44
Кухарчук
53
Чурин
39
Даниленко
39
Даниленко
53
Чурин
25
Йиранек
26
Бендзь
26
Бендзь
25
Йиранек
73
Шарипов
2
Димидко
2
Димидко
73
Шарипов
33
Нехайчик
15
Сорокин
15
Сорокин
33
Нехайчик
9
Погребняк
32
Саная
32
Саная
9
Погребняк
Остались в запасе
Волга
Томь
27
Михаил Комаров
ВР
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
12
Арби Межиев
ВР
32
Никита Баженов
ПП
26
Александр Черевко
ЦФ
Остались в запасе
27
Михаил Комаров
ВР
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
Остались в запасе
12
Арби Межиев
ВР
32
Никита Баженов
ПП
26
Александр Черевко
ЦФ
Статистика матча Волга - Томь
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Локомотив
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