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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Томь
СКА-Хабаровск - Томь: обзор матча 03 августа 2014
СКА-Хабаровск
03.08.2014, воскресенье, 08:00
Россия. ФНЛ, 5 тур
2 : 3
Завершен
Томь
50'
Д. Чалов
90+3'
А. Гайдаш
39'
Н. Баженов
75'
Е. Башкиров
85'
П. Голышев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Томь
ГОЛ! 2:3!
А. Гайдаш
90'
+3
85'
ГОЛ! 1:3!
П. Голышев
Замена
О. Кожанов
️️️️
Н. Замалиев
80'
76'
Замена
А. Черевко
️️️️
Н. Баженов
75'
ГОЛ! 1:2!
Е. Башкиров
64'
Желтая карточка
Р. Сабитов
Желтая карточка
Д. Чалов
53'
ГОЛ! 1:1!
Д. Чалов
50'
Желтая карточка
М. Трусевич
47'
Замена
В. Кармазиненко
️️️️
А. Купчин
46'
Замена
Г. Гогуа
️️️️
В. Плетин
46'
Замена
З. Камболов
️️️️
К. Аладашвили
46'
39'
ГОЛ! 0:1!
Н. Баженов
12'
Замена
Р. Сабитов
️️️️
К. Погребняк
12'
Замена
А. Орехов
️️️️
С. Бендзь
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
16
Александр Агапов
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
85
Михаил Попов
ЛЗ
11
Кахабер Аладашвили
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
4
Даниил Чалов
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
13
Наиль Замалиев
ЦП
19
Василий Плетин
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
90
Андрей Гайдаш
ПП
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Томь
1
Алексей Солосин
ВР
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
21
Живко Миланов
ПЗ
11
Иван Темников
ПЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
73
Альберт Шарипов
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
15
Валерий Сорокин
ПП
32
Никита Баженов
ПП
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
72
Павел Голышев
ЦФ
СКА-Хабаровск
65
Павел Рябошапка
ЦЗ
7
Гогита Гогуа
ЛП
11
Заурбек Камболов
ЦП
44
Лаша Имедашвили
ЦФ
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
20
Олег Кожанов
ЦФ
Томь
12
Арби Межиев
ВР
9
Александр Орехов
ЦЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
26
Александр Черевко
ЦФ
3-2-4
16
Агапов
11
Аладашвили
5
Эдиев
4
Чалов
85
Попов
5
Купчин
13
Замалиев
19
Плетин
30
Трусевич
90
Гайдаш
3-1-4-2
1
Солосин
11
Темников
26
Бендзь
21
Миланов
44
Башкиров
32
Баженов
73
Шарипов
2
Димидко
15
Сорокин
72
Голышев
9
Погребняк
11
Аладашвили
11
Камболов
11
Камболов
11
Аладашвили
19
Плетин
7
Гогуа
7
Гогуа
19
Плетин
5
Купчин
8
Кармазиненко
8
Кармазиненко
5
Купчин
13
Замалиев
20
Кожанов
20
Кожанов
13
Замалиев
26
Бендзь
9
Орехов
9
Орехов
26
Бендзь
9
Погребняк
34
Сабитов
34
Сабитов
9
Погребняк
32
Баженов
26
Черевко
26
Черевко
32
Баженов
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Томь
44
Лаша Имедашвили
ЦФ
65
Павел Рябошапка
ЦЗ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
12
Арби Межиев
ВР
5
Артур Валикаев
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
Остались в запасе
44
Лаша Имедашвили
ЦФ
65
Павел Рябошапка
ЦЗ
Остались в запасе
12
Арби Межиев
ВР
5
Артур Валикаев
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Статистика матча СКА-Хабаровск - Томь
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
Юность
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