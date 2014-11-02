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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Томь - Оренбург
Томь - Оренбург: обзор матча 02 ноября 2014
Томь
02.11.2014, воскресенье, 12:00
Россия. ФНЛ, 17 тур
0 : 2
Завершен
Оренбург
57'
С. Бреев
71'
И. Коронов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Оренбург
90'
+1
Замена
М. Шогенов
️️️️
Х. Аппаев
Желтая карточка
И. Темников
90'
88'
Замена
А. Хазов
️️️️
С. Бреев
85'
Замена
А. Кобялко
️️️️
И. Коронов
77'
Замена
Ф. Васиев
️️️️
В. Полуяхтов
71'
ГОЛ! 0:2!
И. Коронов
Замена
И. Темников
️️️️
Е. Башкиров
66'
Замена
К. Погребняк
️️️️
П. Нехайчик
60'
57'
ГОЛ! 0:1!
С. Бреев
41'
Желтая карточка
А. Ойеволе
Замена
А. Шарипов
️️️️
Р. Сабитов
32'
Замена
П. Немов
️️️️
С. Бендзь
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
1
Алексей Солосин
ВР
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
21
Живко Миланов
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
44
Евгений Башкиров
ОП
2
Александр Димидко
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
32
Никита Баженов
ПП
26
Александр Черевко
ЦФ
32
Анзор Саная
ЦФ
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Вадим Афонин
ОП
30
Алексей Друзин
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Томь
12
Арби Межиев
ВР
11
Иван Темников
ПЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
5
Петр Немов
ОП
73
Альберт Шарипов
ЦП
39
Илья Михалев
ЦФ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Оренбург
73
Дмитрий Чванов
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
8
Марат Шогенов
ЦП
16
Антон Хазов
ЦФ
22
Антон Кобялко
ЦФ
3-1-4-2
1
Солосин
25
Йиранек
26
Бендзь
21
Миланов
44
Башкиров
33
Нехайчик
2
Димидко
34
Сабитов
32
Баженов
32
Саная
26
Черевко
3-3-3-1
98
Абакумов
10
Парняков
58
Ойеволе
15
Андреев
12
Малых
8
Афонин
2
Полуяхтов
14
Коронов
23
Бреев
30
Друзин
14
Аппаев
44
Башкиров
11
Темников
11
Темников
44
Башкиров
26
Бендзь
5
Немов
5
Немов
26
Бендзь
34
Сабитов
73
Шарипов
73
Шарипов
34
Сабитов
33
Нехайчик
9
Погребняк
9
Погребняк
33
Нехайчик
2
Полуяхтов
26
Васиев
26
Васиев
2
Полуяхтов
14
Аппаев
8
Шогенов
8
Шогенов
14
Аппаев
23
Бреев
16
Хазов
16
Хазов
23
Бреев
14
Коронов
22
Кобялко
22
Кобялко
14
Коронов
Остались в запасе
Томь
Оренбург
12
Арби Межиев
ВР
4
Никита Чичерин
ПЗ
39
Илья Михалев
ЦФ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
73
Дмитрий Чванов
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
12
Арби Межиев
ВР
4
Никита Чичерин
ПЗ
39
Илья Михалев
ЦФ
Остались в запасе
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
73
Дмитрий Чванов
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Томь - Оренбург
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
Труд
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