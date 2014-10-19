Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Томь - Волга
Томь - Волга: обзор матча 19 октября 2014
Томь
19.10.2014, воскресенье, 11:00
Россия. ФНЛ, 15 тур
1 : 1
Завершен
Волга
29'
Н. Баженов
46'
И. Кухарчук
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Волга
90'
Желтая карточка
М. Уридия
87'
Замена
Д. Кураев
️️️️
И. Кухарчук
84'
Замена
И. Петров
️️️️
Э. Суханов
75'
Замена
М. Уридия
️️️️
А. Саркисов
Замена
И. Михалев
️️️️
К. Погребняк
69'
Замена
А. Шарипов
️️️️
С. Бендзь
65'
Замена
В. Сорокин
️️️️
П. Нехайчик
46'
46'
ГОЛ! 1:1!
И. Кухарчук
Пас отдал
А. Саркисов
ГОЛ! 1:0!
Н. Баженов
Пас отдал
Е. Башкиров
29'
28'
Желтая карточка
Леандро
Пенальти не реализован!
А. Димидко
11'
10'
Желтая карточка
Д. Полянин
Желтая карточка
С. Бендзь
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
1
Алексей Солосин
ВР
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
21
Живко Миланов
ПЗ
72
Павел Голышев
ЛП
2
Александр Димидко
ОП
33
Павел Нехайчик
ОП
44
Евгений Башкиров
ЦП
32
Никита Баженов
ПП
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Волга
25
Артур Нигматуллин
ВР
6
Дмитрий Полянин
ЛЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
77
Андрей Прошин
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
15
Дмитрий Маляка
ОП
18
Эдуард Суханов
ОП
31
Леандро
ЦП
11
Артур Саркисов
ПП
44
Илья Кухарчук
ПВ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Томь
12
Арби Межиев
ВР
4
Никита Чичерин
ПЗ
5
Петр Немов
ОП
73
Альберт Шарипов
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
15
Валерий Сорокин
ПП
39
Илья Михалев
ЦФ
Волга
27
Михаил Комаров
ВР
96
Никита Николаев
ЦЗ
4
Дмитрий Кураев
ЦЗ
53
Андрей Чурин
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
25
Мераби Уридия
ЦФ
4-2-3-1
1
Солосин
11
Темников
25
Йиранек
26
Бендзь
21
Миланов
2
Димидко
33
Нехайчик
72
Голышев
44
Башкиров
32
Баженов
9
Погребняк
4-2-2-1-1
25
Нигматуллин
3
Джалилов
66
Жестоков
77
Прошин
6
Полянин
15
Маляка
18
Суханов
11
Саркисов
31
Леандро
44
Кухарчук
32
Козлов
26
Бендзь
73
Шарипов
73
Шарипов
26
Бендзь
33
Нехайчик
15
Сорокин
15
Сорокин
33
Нехайчик
9
Погребняк
39
Михалев
39
Михалев
9
Погребняк
11
Саркисов
25
Уридия
25
Уридия
11
Саркисов
44
Кухарчук
4
Кураев
4
Кураев
44
Кухарчук
18
Суханов
10
Петров
10
Петров
18
Суханов
Остались в запасе
Томь
Волга
12
Арби Межиев
ВР
4
Никита Чичерин
ПЗ
5
Петр Немов
ОП
34
Ренат Сабитов
ЦП
96
Никита Николаев
ЦЗ
53
Андрей Чурин
ЦП
27
Михаил Комаров
ВР
Остались в запасе
12
Арби Межиев
ВР
4
Никита Чичерин
ПЗ
5
Петр Немов
ОП
34
Ренат Сабитов
ЦП
Остались в запасе
96
Никита Николаев
ЦЗ
53
Андрей Чурин
ЦП
27
Михаил Комаров
ВР
Статистика матча Томь - Волга
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Антон Анопа
(Благовещенск)
Стадион:
Труд
Новости команд
Все
Томь
Волга
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
31 августа
1
Экс-игрок «Томи» утонул в озере
9 июля
1
Экс-футболист «Спартака» закончил карьеру в 38 лет
25 мая
6
РФС через суд взыскивает с закрытой «Томи» 42 миллиона рублей
2025.07.24 19:53
3
Экс-футболист «Томи» угрожал зарезать ножницами чемпиона НБА
2024.02.05 21:46
1
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
31 августа
1
Экс-игрок «Томи» утонул в озере
9 июля
1
Экс-футболист «Спартака» закончил карьеру в 38 лет
25 мая
6
РФС через суд взыскивает с закрытой «Томи» 42 миллиона рублей
2025.07.24 19:53
3
Экс-футболист «Томи» угрожал зарезать ножницами чемпиона НБА
2024.02.05 21:46
1
Бывший защитник «Волги» назвал причину изменений в судьбе Сапогова
2023.12.20 08:30
Медиаклуб ведет переговоры с Сапоговым
2023.11.22 12:44
Экс-игрок «Волги» задержан за похищение человека, разбой и вымогательство
2023.09.28 17:33
Умер экс-форвард «Волги» Шелтон. Ему было 35 лет
2021.01.23 09:35
4
Сычев: «Полтора года тянулись долги «Волги»
2017.07.28 10:17
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+