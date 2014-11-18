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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Томь
Луч - Томь: обзор матча 18 ноября 2014
Луч
18.11.2014, вторник, 08:00
Россия. ФНЛ, 20 тур
0 : 0
Завершен
Томь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Томь
90'
+1
Желтая карточка
Н. Чичерин
Желтая карточка
С. Прокофьев
90'
+1
90'
Желтая карточка
П. Немов
Замена
С. Ваганов
️️️️
М. Бурченко
88'
Замена
А. Аверьянов
️️️️
Р. Славнов
68'
67'
Замена
К. Погребняк
️️️️
В. Сорокин
Замена
Р. Корян
️️️️
Нивалдо
60'
58'
Замена
Н. Чичерин
️️️️
И. Темников
Замена
С. Прокофьев
️️️️
А. Мязин
58'
46'
Замена
И. Михалев
️️️️
А. Саная
Желтая карточка
Г. Тетрашвили
43'
34'
Замена
П. Немов
️️️️
Н. Баженов
Желтая карточка
Нивалдо
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
1
Денис Книга
ВР
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
25
Дмитрий Семочко
ПЗ
8
Максим Бурченко
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
6
Нивалдо
ЦФ
87
Андрей Мязин
ЦФ
Томь
1
Алексей Солосин
ВР
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
21
Живко Миланов
ПЗ
72
Павел Голышев
ЛП
15
Валерий Сорокин
ОП
44
Евгений Башкиров
ЦП
73
Альберт Шарипов
ЦП
32
Никита Баженов
ПП
32
Анзор Саная
ЦФ
Луч
56
Александр Довбня
ВР
77
Денис Селищев
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
11
Алексей Аверьянов
ЛП
23
Сергей Ваганов
ЦП
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
9
Руслан Корян
ЦФ
Томь
12
Арби Межиев
ВР
4
Никита Чичерин
ПЗ
5
Петр Немов
ОП
34
Ренат Сабитов
ЦП
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
39
Илья Михалев
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
4-4-2
1
Книга
24
Мирошниченко
36
Грачев
23
Джиоев
25
Семочко
8
Бурченко
44
Клопков
3
Тетрашвили
4
Славнов
87
Мязин
6
Нивалдо
4-1-4-1
1
Солосин
21
Миланов
25
Йиранек
26
Бендзь
11
Темников
15
Сорокин
32
Баженов
44
Башкиров
73
Шарипов
72
Голышев
32
Саная
4
Славнов
11
Аверьянов
11
Аверьянов
4
Славнов
8
Бурченко
23
Ваганов
23
Ваганов
8
Бурченко
87
Мязин
11
Прокофьев
11
Прокофьев
87
Мязин
6
Нивалдо
9
Корян
9
Корян
6
Нивалдо
11
Темников
4
Чичерин
4
Чичерин
11
Темников
32
Баженов
5
Немов
5
Немов
32
Баженов
15
Сорокин
9
Погребняк
9
Погребняк
15
Сорокин
32
Саная
39
Михалев
39
Михалев
32
Саная
Остались в запасе
Луч
Томь
77
Денис Селищев
ЦЗ
56
Александр Довбня
ВР
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
12
Арби Межиев
ВР
34
Ренат Сабитов
ЦП
26
Александр Черевко
ЦФ
Остались в запасе
77
Денис Селищев
ЦЗ
56
Александр Довбня
ВР
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
Остались в запасе
12
Арби Межиев
ВР
34
Ренат Сабитов
ЦП
26
Александр Черевко
ЦФ
Статистика матча Луч - Томь
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Лаша Верулидзе
(Владикавказ)
Стадион:
Динамо
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