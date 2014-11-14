Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Томь - Крылья Советов
Томь - Крылья Советов: обзор матча 14 ноября 2014
Томь
14.11.2014, пятница, 15:30
Россия. ФНЛ, 19 тур
1 : 0
Завершен
Крылья Советов
66'
П. Голышев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Крылья Советов
90'
Замена
С. Обивалин
️️️️
А. Делькин
Замена
Р. Сабитов
️️️️
Н. Баженов
87'
84'
Замена
С. Сипатов
️️️️
М. Палиенко
83'
Замена
Е. Баляйкин
️️️️
Б. Телес
Замена
П. Немов
️️️️
А. Шарипов
81'
Замена
И. Михалев
️️️️
А. Саная
75'
Замена
Н. Чичерин
️️️️
В. Сорокин
72'
ГОЛ! 1:0!
П. Голышев
66'
Пенальти не реализован!
А. Саная
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
1
Алексей Солосин
ВР
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
21
Живко Миланов
ПЗ
11
Иван Темников
ПЗ
72
Павел Голышев
ЛП
15
Валерий Сорокин
ОП
73
Альберт Шарипов
ЦП
44
Евгений Башкиров
ЦП
32
Никита Баженов
ПП
32
Анзор Саная
ЦФ
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
30
Надсон
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
33
Дмитрий Ятченко
ПЗ
6
Бруно Телес
ЛП
8
Георгий Габулов
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
4
Александр Елисеев
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Томь
12
Арби Межиев
ВР
4
Никита Чичерин
ПЗ
5
Петр Немов
ОП
34
Ренат Сабитов
ЦП
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
39
Илья Михалев
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
Крылья Советов
1
Денис Вавилин
ВР
1
Евгений Кобозев
ВР
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
43
Олег Роганов
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
17
Сергей Сипатов
ЦФ
4-1-4-1
1
Солосин
21
Миланов
25
Йиранек
26
Бендзь
11
Темников
15
Сорокин
72
Голышев
73
Шарипов
44
Башкиров
32
Баженов
32
Саная
4-2-2-1-1
14
Конюхов
33
Ятченко
30
Надсон
47
Божин
25
Концедалов
8
Габулов
15
Цаллагов
4
Елисеев
6
Телес
99
Палиенко
90
Делькин
15
Сорокин
4
Чичерин
4
Чичерин
15
Сорокин
73
Шарипов
5
Немов
5
Немов
73
Шарипов
32
Баженов
34
Сабитов
34
Сабитов
32
Баженов
32
Саная
39
Михалев
39
Михалев
32
Саная
90
Делькин
88
Обивалин
88
Обивалин
90
Делькин
99
Палиенко
17
Сипатов
17
Сипатов
99
Палиенко
6
Телес
32
Баляйкин
32
Баляйкин
6
Телес
Остались в запасе
Томь
Крылья Советов
12
Арби Межиев
ВР
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
43
Олег Роганов
ЦП
1
Денис Вавилин
ВР
1
Евгений Кобозев
ВР
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Остались в запасе
12
Арби Межиев
ВР
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
Остались в запасе
43
Олег Роганов
ЦП
1
Денис Вавилин
ВР
1
Евгений Кобозев
ВР
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Статистика матча Томь - Крылья Советов
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Труд
Новости команд
Все
Томь
Крылья Советов
Обзор матча «Крылья Советов» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
8 ноября
РПЛ. «Оренбург» вдевятером проиграл «Крыльям Советов» (0:2)
8 ноября
12
«Крылья Советов» – «Оренбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Крылья Советов» – «Оренбург» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 8 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Россия (РПЛ): шансы «Крыльев Советов» и «Оренбурга» на победу в матче 14 тура
7 ноября
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
31 августа
1
Экс-игрок «Томи» утонул в озере
9 июля
1
Экс-футболист «Спартака» закончил карьеру в 38 лет
25 мая
6
РФС через суд взыскивает с закрытой «Томи» 42 миллиона рублей
2025.07.24 19:53
3
Экс-футболист «Томи» угрожал зарезать ножницами чемпиона НБА
2024.02.05 21:46
1
Обзор матча «Крылья Советов» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
8 ноября
РПЛ. «Оренбург» вдевятером проиграл «Крыльям Советов» (0:2)
8 ноября
12
«Крылья Советов» – «Оренбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Крылья Советов» – «Оренбург» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 8 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Россия (РПЛ): шансы «Крыльев Советов» и «Оренбурга» на победу в матче 14 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+