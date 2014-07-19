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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Крылья Советов - Томь
Крылья Советов - Томь: обзор матча 19 июля 2014
Крылья Советов
19.07.2014, суббота, 16:15
Россия. ФНЛ, 3 тур
2 : 1
Завершен
Томь
11'
А. Чочиев (П)
53'
Д. Ткачук
90+1'
К. Погребняк
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Томь
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
К. Погребняк
Пас отдал
П. Нехайчик
Замена
Надсон
️️️️
Д. Ткачук
87'
Замена
А. Елисеев
️️️️
А. Делькин
81'
Замена
Е. Баляйкин
️️️️
Э. Махмудов
79'
74'
Замена
К. Погребняк
️️️️
М. Бордачев
Замена
П. Немов
️️️️
А. Чочиев
71'
63'
Замена
А. Шарипов
️️️️
Е. Башкиров
62'
Замена
А. Валикаев
️️️️
А. Саная
Желтая карточка
А. Концедалов
58'
ГОЛ! 2:0!
Д. Ткачук
Пас отдал
Д. Ятченко
53'
16'
Замена
А. Черевко
️️️️
Н. Баженов
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Чочиев
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
6
Бруно Телес
ЛЗ
0
Иван Таранов
(К)
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
8
Эмин Махмудов
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
33
Дмитрий Ятченко
ПП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Томь
1
Алексей Солосин
ВР
9
Александр Орехов
ЛЗ
26
Максим Бордачев
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
21
Живко Миланов
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
44
Евгений Башкиров
ЦП
34
Ренат Сабитов
(К)
ЦП
32
Никита Баженов
ПП
72
Павел Голышев
ЦФ
32
Анзор Саная
ЦФ
Крылья Советов
1
Денис Вавилин
ВР
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
30
Надсон
ЦЗ
5
Петр Немов
ОП
4
Александр Елисеев
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
Томь
12
Арби Межиев
ВР
11
Иван Темников
ПЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
73
Альберт Шарипов
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
3-1-2-2-2
14
Конюхов
6
Телес
25
Концедалов
0
Таранов
15
Цаллагов
8
Махмудов
33
Ятченко
31
Ткачук
11
Чочиев
90
Делькин
12
Корниленко
4-4-2
1
Солосин
21
Миланов
26
Бордачев
26
Бендзь
9
Орехов
32
Баженов
44
Башкиров
34
Сабитов
33
Нехайчик
32
Саная
72
Голышев
31
Ткачук
30
Надсон
30
Надсон
31
Ткачук
11
Чочиев
5
Немов
5
Немов
11
Чочиев
90
Делькин
4
Елисеев
4
Елисеев
90
Делькин
8
Махмудов
32
Баляйкин
32
Баляйкин
8
Махмудов
32
Саная
5
Валикаев
5
Валикаев
32
Саная
44
Башкиров
73
Шарипов
73
Шарипов
44
Башкиров
26
Бордачев
9
Погребняк
9
Погребняк
26
Бордачев
32
Баженов
26
Черевко
26
Черевко
32
Баженов
Остались в запасе
Крылья Советов
Томь
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
1
Денис Вавилин
ВР
99
Максим Палиенко
АП
Главный тренер
Франк Веркаутерен
12
Арби Межиев
ВР
11
Иван Темников
ПЗ
10
Михаил Комков
ПП
Остались в запасе
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
1
Денис Вавилин
ВР
99
Максим Палиенко
АП
Остались в запасе
12
Арби Межиев
ВР
11
Иван Темников
ПЗ
10
Михаил Комков
ПП
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Статистика матча Крылья Советов - Томь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Металлург
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