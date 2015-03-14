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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химик - Томь
Химик - Томь: обзор матча 14 марта 2015
Химик
14.03.2015, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 22 тур
2 : 0
Завершен
Томь
37'
А. Касьян
45+1'
А. Валикаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химик - Томь
Замена
В. Ильин
️️️️
Р. Паштов
85'
Замена
С. Шустиков
️️️️
А. Валикаев
82'
Замена
С. Федотов
️️️️
Н. Нестеренко
78'
Замена
Р. Паштов
️️️️
М. Гащенков
69'
63'
Замена
П. Немов
️️️️
А. Шарипов
61'
Замена
А. Саная
️️️️
И. Михалев
61'
Замена
П. Нехайчик
️️️️
В. Сорокин
50'
Желтая карточка
А. Димидко
ГОЛ! 2:0!
А. Валикаев
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
А. Касьян
37'
35'
Желтая карточка
И. Михалев
30'
Замена
Р. Сабитов
️️️️
С. Бендзь
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химик
1
Даниил Гавиловский
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
4
Олег Бабенков
ЛЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
38
Дмитрий Зинович
ЛП
18
Павел Карасев
ОП
26
Николай Нестеренко
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
5
Артур Валикаев
ЦП
19
Александр Касьян
ЦФ
Главный тренер
Салават Галеев
Томь
1
Алексей Солосин
ВР
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
2
Александр Димидко
ЦП
73
Альберт Шарипов
ЦП
15
Валерий Сорокин
ПП
32
Никита Баженов
ПП
72
Павел Голышев
ЦФ
39
Илья Михалев
ЦФ
Химик
16
Дмитрий Гавриков
ВР
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
17
Сергей Квасов
ЦП
77
Руслан Паштов
ПП
98
Владимир Ильин
ЦФ
24
Иван Столбовой
ЦФ
Томь
12
Арби Межиев
ВР
33
Павел Нехайчик
ЛП
5
Петр Немов
ОП
34
Ренат Сабитов
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
26
Александр Черевко
ЦФ
32
Анзор Саная
ЦФ
4-1-4-1
1
Гавиловский
4
Бабенков
4
Тагилов
14
Джикия
23
Чернов
18
Карасев
38
Зинович
77
Гащенков
5
Валикаев
26
Нестеренко
19
Касьян
3-1-4-2
1
Солосин
43
Терентьев
26
Бендзь
11
Темников
44
Башкиров
32
Баженов
2
Димидко
73
Шарипов
15
Сорокин
39
Михалев
72
Голышев
5
Валикаев
6
Шустиков
6
Шустиков
5
Валикаев
26
Нестеренко
8
Федотов
8
Федотов
26
Нестеренко
77
Гащенков
77
Паштов
77
Паштов
77
Гащенков
Паштов
98
Ильин
98
Ильин
Паштов
15
Сорокин
33
Нехайчик
33
Нехайчик
15
Сорокин
73
Шарипов
5
Немов
5
Немов
73
Шарипов
26
Бендзь
34
Сабитов
34
Сабитов
26
Бендзь
39
Михалев
32
Саная
32
Саная
39
Михалев
Остались в запасе
Химик
Томь
16
Дмитрий Гавриков
ВР
17
Сергей Квасов
ЦП
24
Иван Столбовой
ЦФ
Главный тренер
Салават Галеев
12
Арби Межиев
ВР
18
Никита Бурмистров
ПВ
26
Александр Черевко
ЦФ
Остались в запасе
16
Дмитрий Гавриков
ВР
17
Сергей Квасов
ЦП
24
Иван Столбовой
ЦФ
Остались в запасе
12
Арби Межиев
ВР
18
Никита Бурмистров
ПВ
26
Александр Черевко
ЦФ
Главный тренер
Салават Галеев
Статистика матча Химик - Томь
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Химик
3 : 1
25.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Акрон-2
4 : 3
18.10.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Химик
5 : 0
11.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
0 : 2
04.10.2026
Химик
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
Химик
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