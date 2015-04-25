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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Анжи - Томь
Анжи - Томь: обзор матча 25 апреля 2015
Анжи
25.04.2015, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 29 тур
6 : 0
Завершен
Томь
34'
Леонардо
55'
Я. Боли
63'
С. Мирошниченко
68'
Я. Боли
75'
Ш. Асильдаров
89'
Ш. Асильдаров
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Томь
ГОЛ! 6:0!
Ш. Асильдаров
89'
83'
Красная карточка
Д. Терентьев
Замена
К. Агаларов
️️️️
А. Аравин
78'
ГОЛ! 5:0!
Ш. Асильдаров
Пас отдал
Леонардо
75'
73'
Желтая карточка
П. Нехайчик
Замена
Ш. Асильдаров
️️️️
Я. Боли
73'
Замена
В. Чуперка
️️️️
Р. Концедалов
70'
ГОЛ! 4:0!
Я. Боли
Пас отдал
И. Максимов
68'
ГОЛ! 3:0!
С. Мирошниченко
Пас отдал
Леонардо
63'
60'
Замена
А. Димидко
️️️️
П. Немов
Замена
С. Мирошниченко
️️️️
А. Гаджибеков
59'
Травма
А. Гаджибеков
59'
ГОЛ! 2:0!
Я. Боли
55'
53'
Желтая карточка
Д. Терентьев
46'
Замена
Ж. Миланов
️️️️
Н. Баженов
46'
Замена
П. Нехайчик
️️️️
В. Сорокин
40'
Желтая карточка
Г. Джиоев
ГОЛ! 1:0!
Леонардо
Пас отдал
И. Максимов
34'
Желтая карточка
А. Аравин
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
41
Михаил Кержаков
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
4
Дмитрий Айдов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
3
Али Гаджибеков
(К)
ПЗ
42
Леонардо
ЛП
11
Роман Концедалов
ОП
8
Григорий Чиркин
ЦП
78
Илья Максимов
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
10
Янник Боли
ЦФ
Томь
1
Алексей Солосин
ВР
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
23
Георгий Джиоев
ПЗ
32
Никита Баженов
ЛП
44
Евгений Башкиров
ОП
5
Петр Немов
ОП
72
Павел Голышев
(К)
АП
15
Валерий Сорокин
ПП
32
Анзор Саная
ЦФ
Анжи
55
Александр Криворучко
ВР
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
92
Валерий Чуперка
ЦП
77
Максим Андреев
АП
10
Михаил Комков
ПП
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Томь
12
Арби Межиев
ВР
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
21
Живко Миланов
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
34
Ренат Сабитов
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
39
Илья Михалев
ЦФ
4-1-4-1
41
Кержаков
2
Аравин
31
Зотов
4
Айдов
3
Гаджибеков
11
Концедалов
42
Леонардо
8
Чиркин
78
Максимов
20
Мутари
10
Боли
4-2-2-1-1
1
Солосин
23
Джиоев
11
Темников
25
Йиранек
43
Терентьев
44
Башкиров
5
Немов
15
Сорокин
32
Баженов
72
Голышев
32
Саная
3
Гаджибеков
24
Мирошниченко
24
Мирошниченко
3
Гаджибеков
2
Аравин
7
Агаларов
7
Агаларов
2
Аравин
11
Концедалов
92
Чуперка
92
Чуперка
11
Концедалов
10
Боли
9
Асильдаров
9
Асильдаров
10
Боли
32
Баженов
21
Миланов
21
Миланов
32
Баженов
15
Сорокин
33
Нехайчик
33
Нехайчик
15
Сорокин
5
Немов
2
Димидко
2
Димидко
5
Немов
Остались в запасе
Анжи
Томь
77
Максим Андреев
АП
55
Александр Криворучко
ВР
10
Михаил Комков
ПП
12
Арби Межиев
ВР
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
34
Ренат Сабитов
ЦП
39
Илья Михалев
ЦФ
Остались в запасе
77
Максим Андреев
АП
55
Александр Криворучко
ВР
10
Михаил Комков
ПП
Остались в запасе
12
Арби Межиев
ВР
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
34
Ренат Сабитов
ЦП
39
Илья Михалев
ЦФ
Статистика матча Анжи - Томь
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
"Спорт" 13:55 (прямая)
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