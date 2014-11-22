Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Томь - СКА-Хабаровск
Томь - СКА-Хабаровск: обзор матча 22 ноября 2014
Томь
22.11.2014, суббота, 11:00
Россия. ФНЛ, 21 тур
1 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
79'
П. Нехайчик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - СКА-Хабаровск
Желтая карточка
А. Солосин
90'
+3
Замена
П. Кудряшов
️️️️
Р. Сабитов
90'
+2
81'
Замена
В. Кричмарь
️️️️
Н. Замалиев
ГОЛ! 1:0!
П. Нехайчик
79'
Замена
П. Немов
️️️️
Е. Башкиров
77'
Замена
К. Погребняк
️️️️
В. Сорокин
62'
Замена
П. Нехайчик
️️️️
И. Михалев
62'
58'
Замена
О. Кожанов
️️️️
Л. Имедашвили
37'
Замена
А. Герасимов
️️️️
В. Крючков
6'
Желтая карточка
М. Попов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
1
Алексей Солосин
ВР
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
21
Живко Миланов
ПЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
34
Ренат Сабитов
ЦП
73
Альберт Шарипов
ЦП
15
Валерий Сорокин
ПП
26
Александр Черевко
ЦФ
39
Илья Михалев
ЦФ
72
Павел Голышев
ЦФ
СКА-Хабаровск
16
Александр Агапов
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
85
Михаил Попов
ЛЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
4
Даниил Чалов
ЦЗ
13
Наиль Замалиев
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
44
Лаша Имедашвили
ЦФ
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Томь
12
Арби Межиев
ВР
4
Никита Чичерин
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
5
Петр Немов
ОП
5
Артур Валикаев
ЦП
29
Павел Кудряшов
ПВ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
СКА-Хабаровск
40
Антон Козорез
ВР
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
28
Вадим Кричмарь
ЦФ
20
Олег Кожанов
ЦФ
3-1-3-3
1
Солосин
25
Йиранек
26
Бендзь
21
Миланов
44
Башкиров
34
Сабитов
73
Шарипов
15
Сорокин
72
Голышев
39
Михалев
26
Черевко
3-2-3-2
16
Агапов
55
Крючков
3
Удалый
4
Чалов
10
Никифоров
85
Попов
4
Рухаиа
30
Трусевич
13
Замалиев
8
Кармазиненко
44
Имедашвили
34
Сабитов
29
Кудряшов
29
Кудряшов
34
Сабитов
39
Михалев
33
Нехайчик
33
Нехайчик
39
Михалев
44
Башкиров
5
Немов
5
Немов
44
Башкиров
15
Сорокин
9
Погребняк
9
Погребняк
15
Сорокин
13
Замалиев
28
Кричмарь
28
Кричмарь
13
Замалиев
55
Крючков
93
Герасимов
93
Герасимов
55
Крючков
44
Имедашвили
20
Кожанов
20
Кожанов
44
Имедашвили
Остались в запасе
Томь
СКА-Хабаровск
12
Арби Межиев
ВР
4
Никита Чичерин
ПЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
40
Антон Козорез
ВР
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Остались в запасе
12
Арби Межиев
ВР
4
Никита Чичерин
ПЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
Остались в запасе
40
Антон Козорез
ВР
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Статистика матча Томь - СКА-Хабаровск
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Труд
Новости команд
Все
Томь
СКА-Хабаровск
Первая лига России: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ленинградца» на победу в матче 19 тура
14 ноября
«Ленинградец» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Ленинградца» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
«Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Первая лига России: шансы «Нефтехимика» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 16-го тура
30 октября
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
31 августа
1
Экс-игрок «Томи» утонул в озере
9 июля
1
Экс-футболист «Спартака» закончил карьеру в 38 лет
25 мая
6
РФС через суд взыскивает с закрытой «Томи» 42 миллиона рублей
2025.07.24 19:53
3
Экс-футболист «Томи» угрожал зарезать ножницами чемпиона НБА
2024.02.05 21:46
1
Первая лига России: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ленинградца» на победу в матче 19 тура
14 ноября
«Ленинградец» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Ленинградца» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
«Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Первая лига России: шансы «Нефтехимика» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 16-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+