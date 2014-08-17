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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сокол - Томь
Сокол - Томь: обзор матча 17 августа 2014
Сокол
17.08.2014, воскресенье, 19:00
Россия. ФНЛ, 7 тур
1 : 1
Завершен
Томь
65'
А. Дегтярев (П)
26'
Н. Баженов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сокол - Томь
Замена
Н. Андреев
️️️️
Е. Павлов
82'
71'
Замена
А. Саная
️️️️
В. Сорокин
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Дегтярев
65'
Замена
С. Белоусов
️️️️
А. Васильев
62'
46'
Замена
А. Черевко
️️️️
Н. Баженов
Замена
М. Козлов
️️️️
М. Волков
46'
45'
Желтая карточка
С. Бендзь
Замена
Н. Сурков
️️️️
А. Горбатюк
44'
26'
ГОЛ! 0:1!
Н. Баженов
9'
Замена
И. Михалев
️️️️
А. Шарипов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
13
Роман Семякин
ЛЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
66
Александр Дутов
ОП
33
Максим Волков
ЦП
11
Александр Дегтярев
ЦФ
18
Евгений Павлов
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Томь
1
Алексей Солосин
ВР
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
21
Живко Миланов
ПЗ
11
Иван Темников
ПЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
73
Альберт Шарипов
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
15
Валерий Сорокин
ПП
32
Никита Баженов
ПП
72
Павел Голышев
ЦФ
Сокол
31
Сергей Барсуков
ВР
3
Никита Сурков
ЦЗ
10
Артем Сапожков
ЛП
10
Михаил Козлов
ОП
2
Давид Хубаев
ЦП
7
Сергей Белоусов
ЦП
21
Никита Андреев
ПП
Томь
12
Арби Межиев
ВР
9
Александр Орехов
ЦЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
39
Илья Михалев
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
32
Анзор Саная
ЦФ
4-1-2-3
16
Федоров
13
Семякин
91
Суслов
29
Горбатюк
20
Столяренко
66
Дутов
8
Васильев
33
Волков
24
Коротаев
18
Павлов
11
Дегтярев
4-1-4-1
1
Солосин
11
Темников
25
Йиранек
26
Бендзь
21
Миланов
44
Башкиров
32
Баженов
73
Шарипов
34
Сабитов
15
Сорокин
72
Голышев
29
Горбатюк
3
Сурков
3
Сурков
29
Горбатюк
33
Волков
10
Козлов
10
Козлов
33
Волков
8
Васильев
7
Белоусов
7
Белоусов
8
Васильев
18
Павлов
21
Андреев
21
Андреев
18
Павлов
73
Шарипов
39
Михалев
39
Михалев
73
Шарипов
32
Баженов
26
Черевко
26
Черевко
32
Баженов
15
Сорокин
32
Саная
32
Саная
15
Сорокин
Остались в запасе
Сокол
Томь
2
Давид Хубаев
ЦП
31
Сергей Барсуков
ВР
10
Артем Сапожков
ЛП
Главный тренер
Игорь Чугайнов
12
Арби Межиев
ВР
9
Александр Орехов
ЦЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
Остались в запасе
2
Давид Хубаев
ЦП
31
Сергей Барсуков
ВР
10
Артем Сапожков
ЛП
Остались в запасе
12
Арби Межиев
ВР
9
Александр Орехов
ЦЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Статистика матча Сокол - Томь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
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Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
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15.05.2022
Томь
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СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Денис Шпилев
(Белгород)
Стадион:
Локомотив
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