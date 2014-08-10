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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Томь - Химик
Томь - Химик: обзор матча 10 августа 2014
Томь
10.08.2014, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 6 тур
3 : 0
Завершен
Химик
28'
П. Голышев
53'
П. Голышев
73'
С. Бендзь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Химик
Замена
А. Валикаев
️️️️
А. Шарипов
77'
76'
Замена
П. Умарбаев
️️️️
Е. Чернов
ГОЛ! 3:0!
С. Бендзь
73'
72'
Желтая карточка
М. Гащенков
Замена
М. Комков
️️️️
И. Темников
72'
Замена
А. Саная
️️️️
В. Сорокин
64'
60'
Замена
А. Еркин
️️️️
П. Карасев
56'
Замена
М. Гащенков
️️️️
М. Костюков
56'
Замена
С. Квасов
️️️️
Р. Паштов
ГОЛ! 2:0!
П. Голышев
53'
49'
Желтая карточка
Д. Шилов
Замена
А. Черевко
️️️️
Н. Баженов
38'
ГОЛ! 1:0!
П. Голышев
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
1
Алексей Солосин
ВР
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
21
Живко Миланов
ПЗ
11
Иван Темников
ПЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
34
Ренат Сабитов
ЦП
73
Альберт Шарипов
ЦП
32
Никита Баженов
ПП
15
Валерий Сорокин
ПП
72
Павел Голышев
ЦФ
Химик
1
Даниил Гавиловский
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
9
Дмитрий Шилов
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
30
Глеб Федотов
ЦП
77
Руслан Паштов
ПП
77
Михаил Костюков
ПВ
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Томь
12
Арби Межиев
ВР
9
Александр Орехов
ЦЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
26
Александр Черевко
ЦФ
32
Анзор Саная
ЦФ
Химик
12
Артем Загребин
ВР
8
Семен Федотов
ПЗ
17
Сергей Квасов
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
33
Александр Еркин
ЦФ
4-1-4-1
1
Солосин
21
Миланов
26
Бендзь
25
Йиранек
11
Темников
44
Башкиров
32
Баженов
34
Сабитов
73
Шарипов
15
Сорокин
72
Голышев
3-3-2-1-1
1
Гавиловский
27
Лебамба
6
Шустиков
14
Джикия
9
Шилов
18
Карасев
23
Чернов
77
Паштов
30
Федотов
77
Костюков
11
Кузьмичев
73
Шарипов
5
Валикаев
5
Валикаев
73
Шарипов
11
Темников
10
Комков
10
Комков
11
Темников
32
Баженов
26
Черевко
26
Черевко
32
Баженов
15
Сорокин
32
Саная
32
Саная
15
Сорокин
23
Чернов
39
Умарбаев
39
Умарбаев
23
Чернов
77
Паштов
17
Квасов
17
Квасов
77
Паштов
77
Костюков
77
Гащенков
77
Гащенков
77
Костюков
18
Карасев
33
Еркин
33
Еркин
18
Карасев
Остались в запасе
Томь
Химик
12
Арби Межиев
ВР
9
Александр Орехов
ЦЗ
12
Артем Загребин
ВР
8
Семен Федотов
ПЗ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Остались в запасе
12
Арби Межиев
ВР
9
Александр Орехов
ЦЗ
Остались в запасе
12
Артем Загребин
ВР
8
Семен Федотов
ПЗ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Статистика матча Томь - Химик
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Химик
3 : 1
25.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Акрон-2
4 : 3
18.10.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Химик
5 : 0
11.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
0 : 2
04.10.2026
Химик
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Костевич
(Курск)
Стадион:
Труд
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