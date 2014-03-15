Кабайеро - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Луис Нери
|Фамилия
|Кабайеро Чаморро
|Команда
|Атлас
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 апреля 1990 (32 года)
|Рост
|183
|Вес
|86
|Имя
|Луис Нери
|Фамилия
|Кабайеро Чаморро
|Команда
|Атлас
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 апреля 1990 (32 года)
|Рост
|183
|Вес
|86
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Крылья Советов
|28
|6
|2
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2014
|77' -90'
|Анжи (Махачкала)
|0:1
|Крылья Советов (Самара)
|10.05.2014
|1' -72'
|Крылья Советов (Самара)
|0:4
|Рубин (Казань)
|03.05.2014
|58' -90'
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|4:0
|Крылья Советов (Самара)
|25.04.2014
|1' -62'
|Крылья Советов (Самара)
|2:2
|Амкар-Пермь (Пермь)
|19.04.2014
|46' -90'
|Томь (Томск)
|2:0
|Крылья Советов (Самара)
|11.04.2014
|1' -68'
|Спартак (Москва)
|1:0
|Крылья Советов (Самара)
|08.04.2014
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:1
|Ахмат (Грозный)
|42'
|05.04.2014
|60' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:3
|ЦСКА (Москва)
|24.03.2014
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|2:1
|Крылья Советов (Самара)
|59' 68' 54'
|15.03.2014
|60' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|0:2
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|10.03.2014
|63' -90'
|Локомотив (Москва)
|2:1
|Крылья Советов (Самара)
|87'
|07.12.2013
|1' -56'
|Волга (Нижний Новгород)
|1:2
|Крылья Советов (Самара)
|30'
|01.12.2013
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:0
|Краснодар (Краснодар)
|24.11.2013
|1' -90'
|Урал (Екатеринбург)
|1:1
|Крылья Советов (Самара)
|89' 40'
|09.11.2013
|Был в запасе
|Крылья Советов (Самара)
|1:2
|Динамо (Москва)
|04.11.2013
|74' -90'
|Ахмат (Грозный)
|0:1
|Крылья Советов (Самара)
|25.10.2013
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|2:2
|Волга (Нижний Новгород)
|10'
|20.10.2013
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:2
|Крылья Советов (Самара)
|78' 20'
|05.10.2013
|71' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|2:2
|Локомотив (Москва)
|29.09.2013
|1' -63'
|Динамо (Москва)
|2:0
|Крылья Советов (Самара)
|25.09.2013
|1' -71'
|Крылья Советов (Самара)
|1:4
|Зенит (Санкт-Петербург)
|71' 41'
|21.09.2013
|82' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:1
|Урал (Екатеринбург)
|14.09.2013
|1' -60'
|Краснодар (Краснодар)
|1:1
|Крылья Советов (Самара)
|01.09.2013
|61' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|0:0
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|25.08.2013
|79' -90'
|Рубин (Казань)
|1:1
|Крылья Советов (Самара)
|18.08.2013
|Был в запасе
|Крылья Советов (Самара)
|1:0
|Томь (Томск)
|04.08.2013
|1' -43'
|Амкар-Пермь (Пермь)
|0:0
|Крылья Советов (Самара)
|28.07.2013
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:1
|Анжи (Махачкала)
|22.07.2013
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|2:1
|Крылья Советов (Самара)
|16.07.2013
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:2
|Спартак (Москва)
|61'