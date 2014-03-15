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    Кабайеро - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Луис Нери
    Фамилия Кабайеро Чаморро
    Команда Атлас
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 22 апреля 1990 (32 года)
    Рост 183
    Вес 86
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Крылья Советов 28 6 2 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.05.2014 77' -90' Анжи (Махачкала) 0:1 Крылья Советов (Самара)
    10.05.2014 1' -72' Крылья Советов (Самара) 0:4 Рубин (Казань)
    03.05.2014 58' -90' Кубань (ЛФЛ) (Краснодар) 4:0 Крылья Советов (Самара)
    25.04.2014 1' -62' Крылья Советов (Самара) 2:2 Амкар-Пермь (Пермь)
    19.04.2014 46' -90' Томь (Томск) 2:0 Крылья Советов (Самара)
    11.04.2014 1' -68' Спартак (Москва) 1:0 Крылья Советов (Самара)
    08.04.2014 1' -90' Крылья Советов (Самара) 1:1 Ахмат (Грозный)
    42'
    05.04.2014 60' -90' Крылья Советов (Самара) 1:3 ЦСКА (Москва)
    24.03.2014 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 2:1 Крылья Советов (Самара)
    59' 68' 54'
    15.03.2014 60' -90' Крылья Советов (Самара) 0:2 Ростов (Ростов-на-Дону)
    10.03.2014 63' -90' Локомотив (Москва) 2:1 Крылья Советов (Самара)
    87'
    07.12.2013 1' -56' Волга (Нижний Новгород) 1:2 Крылья Советов (Самара)
    30'
    01.12.2013 1' -90' Крылья Советов (Самара) 1:0 Краснодар (Краснодар)
    24.11.2013 1' -90' Урал (Екатеринбург) 1:1 Крылья Советов (Самара)
    89' 40'
    09.11.2013 Был в запасе Крылья Советов (Самара) 1:2 Динамо (Москва)
    04.11.2013 74' -90' Ахмат (Грозный) 0:1 Крылья Советов (Самара)
    25.10.2013 1' -90' Крылья Советов (Самара) 2:2 Волга (Нижний Новгород)
    10'
    20.10.2013 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 1:2 Крылья Советов (Самара)
    78' 20'
    05.10.2013 71' -90' Крылья Советов (Самара) 2:2 Локомотив (Москва)
    29.09.2013 1' -63' Динамо (Москва) 2:0 Крылья Советов (Самара)
    25.09.2013 1' -71' Крылья Советов (Самара) 1:4 Зенит (Санкт-Петербург)
    71' 41'
    21.09.2013 82' -90' Крылья Советов (Самара) 1:1 Урал (Екатеринбург)
    14.09.2013 1' -60' Краснодар (Краснодар) 1:1 Крылья Советов (Самара)
    01.09.2013 61' -90' Крылья Советов (Самара) 0:0 Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
    25.08.2013 79' -90' Рубин (Казань) 1:1 Крылья Советов (Самара)
    18.08.2013 Был в запасе Крылья Советов (Самара) 1:0 Томь (Томск)
    04.08.2013 1' -43' Амкар-Пермь (Пермь) 0:0 Крылья Советов (Самара)
    28.07.2013 1' -90' Крылья Советов (Самара) 1:1 Анжи (Махачкала)
    22.07.2013 1' -90' ЦСКА (Москва) 2:1 Крылья Советов (Самара)
    16.07.2013 1' -90' Крылья Советов (Самара) 1:2 Спартак (Москва)
    61'
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