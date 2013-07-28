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РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Анжи
Крылья Советов - Анжи: обзор матча 28 июля 2013
Крылья Советов
28.07.2013, воскресенье, 18:30
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Анжи
82'
Р. Воробьев
58'
С. Это'О
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Анжи
Желтая карточка
И. Максимов
90'
Желтая карточка
С. Драгун
84'
83'
Замена
А. Ионов
️️️️
И. Денисов
ГОЛ! 1:1!
Р. Воробьев
Пас отдал
И. Максимов
82'
Замена
Горо
️️️️
Р. Аджинджал
78'
Замена
Р. Воробьев
️️️️
И. Цаллагов
69'
Желтая карточка
Б. Ангбва
68'
Замена
С. Корниленко
️️️️
Е. Баляйкин
62'
58'
ГОЛ! 0:1!
С. Это'О
Пас отдал
Виллиан
34'
Желтая карточка
М. Буссуфа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
16
Сергей Веремко
ВР
5
Петр Немов
ЛЗ
25
Александр Амисулашвили
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
78
Илья Максимов
ЛП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
32
Евгений Баляйкин
ОП
21
Станислав Драгун
ОП
20
Руслан Аджинджал
ЦП
9
Кабайеро
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Анжи
30
Владимир Габулов
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЛЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
27
Игорь Денисов
ОП
8
Жусилей
ЦП
19
Лассана Диарра
ЦП
11
Мубарак Буссуфа
ПП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Крылья Советов
1
Денис Вавилин
ВР
2
Горо
ЦЗ
32
Дмитрий Осипов
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
8
Эмин Махмудов
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Анжи
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
27
Олег Шатов
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
10
Одил Ахмедов
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
4-3-2-1
16
Веремко
5
Немов
25
Амисулашвили
0
Таранов
4
Ангбва
15
Цаллагов
32
Баляйкин
21
Драгун
78
Максимов
20
Аджинджал
9
Кабайеро
4-1-3-1-1
30
Габулов
43
Логашов
30
Карлос
4
Самба
13
Тагирбеков
27
Денисов
11
Буссуфа
19
Диарра
8
Жусилей
10
Виллиан
9
Это'О
20
Аджинджал
2
Горо
2
Горо
20
Аджинджал
15
Цаллагов
84
Воробьев
84
Воробьев
15
Цаллагов
32
Баляйкин
12
Корниленко
12
Корниленко
32
Баляйкин
27
Денисов
11
Ионов
11
Ионов
27
Денисов
Остались в запасе
Крылья Советов
Анжи
1
Денис Вавилин
ВР
32
Дмитрий Осипов
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
8
Эмин Махмудов
ЦП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
27
Олег Шатов
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
10
Одил Ахмедов
ЦП
Остались в запасе
1
Денис Вавилин
ВР
32
Дмитрий Осипов
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
8
Эмин Махмудов
ЦП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
27
Олег Шатов
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
10
Одил Ахмедов
ЦП
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Статистика матча Крылья Советов - Анжи
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:10 (прямая)
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