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Кубань (ЛФЛ) - Крылья Советов
Кубань (ЛФЛ) - Крылья Советов: обзор матча 03 мая 2014
Кубань (ЛФЛ)
03.05.2014, суббота, 19:00
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
4 : 0
Завершен
Крылья Советов
47'
С. Манолев
48'
Л. Мельгарехо
60'
Л. Мельгарехо
78'
М. Рабиу
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Крылья Советов
81'
Замена
А. Павленко
️️️️
Е. Баляйкин
ГОЛ! 4:0!
М. Рабиу
Пас отдал
И. Попов
78'
72'
Желтая карточка
Ф. Браун Форбс
Замена
Г. Букур
️️️️
С. Манолев
70'
64'
Замена
Б. Телес
️️️️
И. Цаллагов
Замена
М. Рабиу
️️️️
Л. Мельгарехо
63'
ГОЛ! 3:0!
Л. Мельгарехо
60'
58'
Замена
Кабайеро
️️️️
С. Корниленко
Замена
В. Игнатьев
️️️️
А. Хубулов
57'
ГОЛ! 2:0!
Л. Мельгарехо
Пас отдал
Р. Бугаев
48'
ГОЛ! 1:0!
С. Манолев
Пас отдал
И. Попов
47'
Желтая карточка
Ш. Каборе
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
2
Шандао
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛП
77
Шарль Каборе
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
15
Максим Жавнерчик
ПП
88
Арсен Хубулов
ЦФ
Крылья Советов
1
Денис Вавилин
ВР
0
Иван Таранов
ЦЗ
25
Александр Амисулашвили
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
20
Руслан Аджинджал
ЛП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
32
Евгений Баляйкин
ОП
21
Станислав Драгун
ОП
5
Петр Немов
ЦП
2
Горо
ПП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Александр Цыганков
Кубань (ЛФЛ)
1
Эдуард Байчора
ВР
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
11
Георге Букур
ЛП
19
Мохаммед Рабиу
ОП
10
Темури Букия
ЦП
11
Гонсало Буено
АП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
52
Владимир Лобкарев
ПВ
Крылья Советов
31
Алексей Федоров
ВР
16
Сергей Веремко
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
6
Бруно Телес
ЛЗ
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
8
Александр Павленко
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
9
Кабайеро
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
4-1-4-1
31
Беленов
8
Бугаев
5
Армаш
2
Шандао
11
Манолев
77
Каборе
10
Мельгарехо
71
Попов
23
Соснин
15
Жавнерчик
88
Хубулов
3-3-3-1
1
Вавилин
26
Браун Форбс
25
Амисулашвили
0
Таранов
15
Цаллагов
32
Баляйкин
21
Драгун
2
Горо
5
Немов
20
Аджинджал
12
Корниленко
88
Хубулов
20
Игнатьев
20
Игнатьев
88
Хубулов
11
Манолев
11
Букур
11
Букур
11
Манолев
10
Мельгарехо
19
Рабиу
19
Рабиу
10
Мельгарехо
15
Цаллагов
6
Телес
6
Телес
15
Цаллагов
32
Баляйкин
8
Павленко
8
Павленко
32
Баляйкин
12
Корниленко
9
Кабайеро
9
Кабайеро
12
Корниленко
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Крылья Советов
10
Темури Букия
ЦП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
52
Владимир Лобкарев
ПВ
1
Эдуард Байчора
ВР
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
11
Гонсало Буено
АП
31
Алексей Федоров
ВР
16
Сергей Веремко
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
11
Алан Чочиев
АП
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Александр Цыганков
Остались в запасе
10
Темури Букия
ЦП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
52
Владимир Лобкарев
ПВ
1
Эдуард Байчора
ВР
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
11
Гонсало Буено
АП
Остались в запасе
31
Алексей Федоров
ВР
16
Сергей Веремко
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
11
Алан Чочиев
АП
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Александр Цыганков
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Крылья Советов
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"Наш Футбол" 18:45 (прямая)
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