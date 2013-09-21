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Крылья Советов - Урал
Крылья Советов - Урал: обзор матча 21 сентября 2013
Крылья Советов
21.09.2013, суббота, 16:00
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Урал
18'
А. Амисулашвили
11'
С. Гогниев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Урал
85'
Замена
А. Новиков
️️️️
А. Горбанец
Замена
Кабайеро
️️️️
Р. Воробьев
82'
Замена
Ф. Браун Форбс
️️️️
С. Корниленко
77'
73'
Замена
А. Данцев
️️️️
Н. Сафрониди
68'
Замена
Э. Манучарян
️️️️
А. Саркисов
Замена
А. Делькин
️️️️
А. Павленко
65'
35'
Желтая карточка
К. Берхамов
ГОЛ! 1:1!
А. Амисулашвили
Пас отдал
Надсон
18'
11'
ГОЛ! 0:1!
С. Гогниев
Пас отдал
А. Горбанец
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
16
Сергей Веремко
ВР
30
Надсон
ЦЗ
25
Александр Амисулашвили
(К)
ЦЗ
5
Петр Немов
ПЗ
20
Руслан Аджинджал
ЛП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
84
Роман Воробьев
ОП
8
Александр Павленко
ОП
20
Игорь Семшов
ЦП
2
Горо
ПП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Александр Цыганков
Урал
1
Алексей Солосин
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
34
Денис Тумасян
(К)
ЦЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
63
Александр Белозеров
ПЗ
11
Артур Саркисов
ЛП
7
Кантемир Берхамов
ОП
32
Андрей Горбанец
АП
21
Александр Ерохин
АП
78
Владимир Коман
ПП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Крылья Советов
82
Ян Муха
ВР
1
Денис Вавилин
ВР
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
87
Иван Максимов
ЛП
10
Себайос
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
9
Кабайеро
ЦФ
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
13
Андрей Тимофеев
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
32
Артемий Дорожинский
ЦЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
18
Тото Тамуз
АП
0
Александр Соболев
ЦФ
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
3-3-3-1
16
Веремко
30
Надсон
25
Амисулашвили
5
Немов
15
Цаллагов
84
Воробьев
8
Павленко
20
Аджинджал
20
Семшов
2
Горо
12
Корниленко
4-1-2-2-1
1
Солосин
63
Белозеров
34
Тумасян
16
Вьештица
70
Сафрониди
7
Берхамов
78
Коман
11
Саркисов
32
Горбанец
21
Ерохин
2
Гогниев
12
Корниленко
26
Браун Форбс
26
Браун Форбс
12
Корниленко
8
Павленко
90
Делькин
90
Делькин
8
Павленко
84
Воробьев
9
Кабайеро
9
Кабайеро
84
Воробьев
70
Сафрониди
7
Данцев
7
Данцев
70
Сафрониди
32
Горбанец
15
Новиков
15
Новиков
32
Горбанец
11
Саркисов
10
Манучарян
10
Манучарян
11
Саркисов
Остались в запасе
Крылья Советов
Урал
82
Ян Муха
ВР
1
Денис Вавилин
ВР
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
87
Иван Максимов
ЛП
10
Себайос
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
Главный тренер
Александр Цыганков
32
Артемий Дорожинский
ЦЗ
13
Александр Щаницин
АП
0
Александр Соболев
ЦФ
99
Дмитрий Арапов
ВР
13
Андрей Тимофеев
ВР
42
Юрий Кириллов
ЦП
18
Тото Тамуз
АП
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
1
Денис Вавилин
ВР
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
87
Иван Максимов
ЛП
10
Себайос
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
Остались в запасе
32
Артемий Дорожинский
ЦЗ
13
Александр Щаницин
АП
0
Александр Соболев
ЦФ
99
Дмитрий Арапов
ВР
13
Андрей Тимофеев
ВР
42
Юрий Кириллов
ЦП
18
Тото Тамуз
АП
Главный тренер
Александр Цыганков
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Крылья Советов - Урал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Кузнецов
(Краснозаводск)
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 16:45 (прямая)
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