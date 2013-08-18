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РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Томь
Крылья Советов - Томь: обзор матча 18 августа 2013
Крылья Советов
18.08.2013, воскресенье, 18:00
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
1 : 0
Завершен
Томь
61'
И. Цаллагов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Томь
Замена
С. Драгун
️️️️
Р. Аджинджал
85'
Замена
А. Делькин
️️️️
С. Корниленко
83'
Желтая карточка
П. Немов
75'
69'
Замена
И. Портнягин
️️️️
С. Омельянчук
66'
Желтая карточка
С. Омельянчук
65'
Замена
Е. Сидоренко
️️️️
Н. Баженов
ГОЛ! 1:0!
И. Цаллагов
Пас отдал
Горо
61'
Красная карточка
И. Максимов
56'
46'
Замена
П. Игнатович
️️️️
Г. Мурешан
Замена
И. Семшов
️️️️
Себайос
46'
44'
Желтая карточка
Г. Мурешан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
16
Сергей Веремко
ВР
25
Александр Амисулашвили
(К)
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
10
Себайос
ЛП
5
Петр Немов
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
20
Руслан Аджинджал
ОП
78
Илья Максимов
ЦП
2
Горо
ПП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Александр Цыганков
Томь
18
Петр Вашек
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
21
Живко Миланов
ПЗ
6
Габриэль Мурешан
ОП
8
Сергей Омельянчук
(К)
ОП
8
Кирилл Панченко
АП
32
Никита Баженов
ПП
10
Михаил Комков
ПП
72
Павел Голышев
ЦФ
Крылья Советов
82
Ян Муха
ВР
1
Денис Вавилин
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
87
Иван Максимов
ЛП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
20
Игорь Семшов
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
9
Кабайеро
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Томь
25
Илья Чебану
ВР
40
Младен Божович
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
22
Пламен Николов
ЦЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
44
Евгений Башкиров
ОП
11
Султан Аксанов
ЦП
15
Валерий Сорокин
ПП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
87
Евгений Стариков
ЦФ
33
Евгений Сидоренко
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
3-3-3-1
16
Веремко
25
Амисулашвили
88
Григалава
4
Ангбва
5
Немов
15
Цаллагов
20
Аджинджал
10
Себайос
78
Максимов
2
Горо
12
Корниленко
4-2-2-1-1
18
Вашек
21
Миланов
44
Рыков
19
Салата
26
Бордачев
6
Мурешан
8
Омельянчук
10
Комков
32
Баженов
8
Панченко
72
Голышев
20
Аджинджал
21
Драгун
21
Драгун
20
Аджинджал
10
Себайос
20
Семшов
20
Семшов
10
Себайос
12
Корниленко
90
Делькин
90
Делькин
12
Корниленко
6
Мурешан
29
Игнатович
29
Игнатович
6
Мурешан
8
Омельянчук
97
Портнягин
97
Портнягин
8
Омельянчук
32
Баженов
33
Сидоренко
33
Сидоренко
32
Баженов
Остались в запасе
Крылья Советов
Томь
82
Ян Муха
ВР
1
Денис Вавилин
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
87
Иван Максимов
ЛП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
9
Кабайеро
ЦФ
Главный тренер
Александр Цыганков
11
Султан Аксанов
ЦП
25
Илья Чебану
ВР
40
Младен Божович
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
22
Пламен Николов
ЦЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
15
Валерий Сорокин
ПП
87
Евгений Стариков
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
1
Денис Вавилин
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
87
Иван Максимов
ЛП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
9
Кабайеро
ЦФ
Остались в запасе
11
Султан Аксанов
ЦП
25
Илья Чебану
ВР
40
Младен Божович
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
22
Пламен Николов
ЦЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
15
Валерий Сорокин
ПП
87
Евгений Стариков
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
Главный тренер
Александр Цыганков
Статистика матча Крылья Советов - Томь
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Белов
(Нижний Новгород)
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 17:45 (прямая)
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