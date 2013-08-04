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Амкар-Пермь - Крылья Советов
Амкар-Пермь - Крылья Советов: обзор матча 04 августа 2013
Амкар-Пермь
04.08.2013, воскресенье, 16:00
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
0 : 0
Завершен
Крылья Советов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Крылья Советов
90'
+2
Желтая карточка
Горо
Замена
К. Васильев
️️️️
Н. Бурмистров
76'
74'
Замена
Горо
️️️️
Р. Воробьев
Замена
М. Канунников
️️️️
А. Коломейцев
70'
63'
Замена
И. Цаллагов
️️️️
Р. Аджинджал
58'
Желтая карточка
С. Драгун
Замена
В. Камеш
️️️️
М. Гаджиев
56'
43'
Замена
А. Делькин
️️️️
Кабайеро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
21
Дмитрий Белоруков
(К)
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ПЗ
40
Благо
ОП
5
Януш Гол
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
91
Махач Гаджиев
ПП
18
Никита Бурмистров
ПВ
26
Мартин Якубко
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Крылья Советов
16
Сергей Веремко
ВР
88
Гиа Григалава
ЛЗ
0
Иван Таранов
(К)
ЦЗ
25
Александр Амисулашвили
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
20
Руслан Аджинджал
ЛП
5
Петр Немов
ОП
21
Станислав Драгун
ОП
78
Илья Максимов
ЦП
84
Роман Воробьев
ПП
9
Кабайеро
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
32
Михал Брезнаник
ЛЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
33
Владимирс Камеш
ЦП
13
Митар Новакович
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
17
Алексей Ребко
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
Крылья Советов
31
Алексей Федоров
ВР
1
Денис Вавилин
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
2
Горо
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
10
Себайос
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
4-2-2-1-1
42
Нарубин
11
Занев
21
Белоруков
79
Черенчиков
13
Семенов
40
Благо
5
Гол
18
Коломейцев
91
Гаджиев
18
Бурмистров
26
Якубко
4-2-3-1
16
Веремко
4
Ангбва
0
Таранов
25
Амисулашвили
88
Григалава
5
Немов
21
Драгун
84
Воробьев
78
Максимов
20
Аджинджал
9
Кабайеро
91
Гаджиев
33
Камеш
33
Камеш
91
Гаджиев
18
Бурмистров
14
Васильев
14
Васильев
18
Бурмистров
18
Коломейцев
99
Канунников
99
Канунников
18
Коломейцев
84
Воробьев
2
Горо
2
Горо
84
Воробьев
20
Аджинджал
15
Цаллагов
15
Цаллагов
20
Аджинджал
9
Кабайеро
90
Делькин
90
Делькин
9
Кабайеро
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Крылья Советов
1
Роман Герус
ВР
32
Михал Брезнаник
ЛЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
13
Митар Новакович
ЦП
17
Алексей Ребко
ЦП
Главный тренер
Станислав Черчесов
31
Алексей Федоров
ВР
1
Денис Вавилин
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
10
Себайос
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Остались в запасе
1
Роман Герус
ВР
32
Михал Брезнаник
ЛЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
13
Митар Новакович
ЦП
17
Алексей Ребко
ЦП
Остались в запасе
31
Алексей Федоров
ВР
1
Денис Вавилин
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
10
Себайос
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Статистика матча Амкар-Пермь - Крылья Советов
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
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Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 15:45 (прямая)
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