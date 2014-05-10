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РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Рубин
Крылья Советов - Рубин: обзор матча 10 мая 2014
Крылья Советов
10.05.2014, суббота, 15:15
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
0 : 4
Завершен
Рубин
22'
М. Вакасо
63'
П. Могилевец
74'
С. Азмун
90'
М. Девич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Рубин
90'
ГОЛ! 0:4!
М. Девич
Пас отдал
П. Могилевец
75'
Замена
К. Муллин
️️️️
М. Вакасо
74'
ГОЛ! 0:3!
С. Азмун
Пас отдал
Р. Еременко
Замена
А. Павленко
️️️️
Кабайеро
72'
Замена
Д. Ятченко
️️️️
И. Цаллагов
65'
63'
ГОЛ! 0:2!
П. Могилевец
Пас отдал
С. Азмун
60'
Желтая карточка
С. Кверквелия
55'
Замена
С. Азмун
️️️️
А. Прудников
54'
Замена
П. Могилевец
️️️️
В. Кулик
53'
Желтая карточка
М. Вакасо
Желтая карточка
С. Драгун
49'
Замена
А. Делькин
️️️️
Горо
46'
26'
Желтая карточка
В. Кулик
Желтая карточка
Р. Аджинджал
24'
22'
ГОЛ! 0:1!
М. Вакасо
13'
Желтая карточка
А. Прудников
Желтая карточка
Д. Верховцов
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Денис Вавилин
ВР
6
Бруно Телес
ЛЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
20
Руслан Аджинджал
ЛП
32
Евгений Баляйкин
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
21
Станислав Драгун
ЦП
2
Горо
ПП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
9
Кабайеро
ЦФ
Главный тренер
Владимир Кухлевский
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
55
Владислав Кулик
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ПП
32
Марко Девич
ЦФ
89
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Владимир Маминов
Крылья Советов
82
Ян Муха
ВР
16
Сергей Веремко
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
25
Александр Амисулашвили
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
5
Петр Немов
ОП
20
Игорь Семшов
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
90
Артем Делькин
ЦФ
Рубин
1
Юрий Нестеренко
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
88
Руслан Камболов
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
9
Камиль Муллин
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
3-2-3-2
1
Вавилин
6
Телес
0
Таранов
13
Верховцов
32
Баляйкин
15
Цаллагов
20
Аджинджал
21
Драгун
2
Горо
9
Кабайеро
12
Корниленко
4-1-3-2
1
Рыжиков
23
Кузьмин
44
Навас
4
Кверквелия
3
Гетигежев
15
Кисляк
22
Вакасо
26
Еременко
55
Кулик
89
Прудников
32
Девич
15
Цаллагов
33
Ятченко
33
Ятченко
15
Цаллагов
9
Кабайеро
8
Павленко
8
Павленко
9
Кабайеро
2
Горо
90
Делькин
90
Делькин
2
Горо
55
Кулик
28
Могилевец
28
Могилевец
55
Кулик
22
Вакасо
9
Муллин
9
Муллин
22
Вакасо
89
Прудников
20
Азмун
20
Азмун
89
Прудников
Остались в запасе
Крылья Советов
Рубин
82
Ян Муха
ВР
16
Сергей Веремко
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
25
Александр Амисулашвили
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
5
Петр Немов
ОП
20
Игорь Семшов
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
Главный тренер
Владимир Кухлевский
1
Юрий Нестеренко
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
88
Руслан Камболов
ОП
94
Георгий Нуров
АП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Маминов
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
16
Сергей Веремко
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
25
Александр Амисулашвили
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
5
Петр Немов
ОП
20
Игорь Семшов
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
Остались в запасе
1
Юрий Нестеренко
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
88
Руслан Камболов
ОП
94
Георгий Нуров
АП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Кухлевский
Главный тренер
Владимир Маминов
Статистика матча Крылья Советов - Рубин
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 15:00 (прямая)
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