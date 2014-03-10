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Локомотив - Крылья Советов
Локомотив - Крылья Советов: обзор матча 10 марта 2014
Локомотив
10.03.2014, понедельник, 16:30
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
2 : 1
Завершен
Крылья Советов
18'
Д. Н'Дойе
77'
М. Оздоев
87'
С. Драгун
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Крылья Советов
90'
+3
Желтая карточка
Э. Махмудов
87'
ГОЛ! 2:1!
С. Драгун
Пас отдал
Кабайеро
80'
Желтая карточка
И. Цаллагов
ГОЛ! 2:0!
М. Оздоев
Пас отдал
Р. Павлюченко
77'
Замена
Майкон
️️️️
А. Самедов
75'
72'
Замена
А. Чочиев
️️️️
Горо
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
Д. Н'Дойе
70'
63'
Замена
Кабайеро
️️️️
С. Корниленко
Замена
М. Оздоев
️️️️
М. Буссуфа
58'
ГОЛ! 1:0!
Д. Н'Дойе
Пас отдал
В. Денисов
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
31
Илья Абаев
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
49
Роман Шишкин
(К)
ПЗ
11
Сергей Ткачев
ЛП
17
Тарас Михалик
ОП
7
Александр Шешуков
ОП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Крылья Советов
16
Сергей Веремко
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
25
Александр Амисулашвили
(К)
ЦЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
5
Петр Немов
ОП
21
Станислав Драгун
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
8
Эмин Махмудов
ЦП
2
Горо
ПП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Александр Цыганков
Локомотив
1
Гилерме
ВР
16
Алексей Широков
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
21
Магомед Оздоев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
11
Майкон
ЦФ
Крылья Советов
1
Денис Вавилин
ВР
82
Ян Муха
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
87
Иван Максимов
ЛП
20
Игорь Семшов
ЦП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
20
Руслан Аджинджал
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
90
Артем Делькин
ЦФ
9
Кабайеро
ЦФ
4-2-3-1
31
Абаев
29
Денисов
14
Чорлука
4
Дюрица
49
Шишкин
17
Михалик
7
Шешуков
11
Ткачев
11
Буссуфа
19
Самедов
14
Н'Дойе
4-3-2-1
16
Веремко
26
Браун Форбс
25
Амисулашвили
13
Верховцов
33
Ятченко
5
Немов
21
Драгун
15
Цаллагов
2
Горо
8
Махмудов
12
Корниленко
11
Буссуфа
21
Оздоев
21
Оздоев
11
Буссуфа
14
Н'Дойе
10
Павлюченко
10
Павлюченко
14
Н'Дойе
19
Самедов
11
Майкон
11
Майкон
19
Самедов
2
Горо
11
Чочиев
11
Чочиев
2
Горо
12
Корниленко
9
Кабайеро
9
Кабайеро
12
Корниленко
Остались в запасе
Локомотив
Крылья Советов
1
Гилерме
ВР
16
Алексей Широков
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
59
Алексей Миранчук
АП
1
Денис Вавилин
ВР
82
Ян Муха
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
87
Иван Максимов
ЛП
20
Игорь Семшов
ЦП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
20
Руслан Аджинджал
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Александр Цыганков
Остались в запасе
1
Гилерме
ВР
16
Алексей Широков
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
59
Алексей Миранчук
АП
Остались в запасе
1
Денис Вавилин
ВР
82
Ян Муха
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
87
Иван Максимов
ЛП
20
Игорь Семшов
ЦП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
20
Руслан Аджинджал
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Александр Цыганков
Статистика матча Локомотив - Крылья Советов
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 16:15 (прямая)
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