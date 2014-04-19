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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Томь - Крылья Советов
Томь - Крылья Советов: обзор матча 19 апреля 2014
Томь
19.04.2014, суббота, 13:00
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
2 : 0
Завершен
Крылья Советов
27'
Р. Сабитов
29'
Я. Голенда
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Крылья Советов
Замена
А. Черевко
️️️️
А. Аравин
82'
Замена
М. Комков
️️️️
Е. Башкиров
72'
67'
Замена
А. Делькин
️️️️
Горо
54'
Замена
А. Чочиев
️️️️
Р. Аджинджал
51'
Желтая карточка
Горо
46'
Замена
Кабайеро
️️️️
Э. Махмудов
Желтая карточка
Е. Башкиров
45'
+1
ГОЛ! 2:0!
Я. Голенда
Пас отдал
К. Панченко
29'
ГОЛ! 1:0!
Р. Сабитов
Пас отдал
И. Портнягин
27'
Замена
Я. Голенда
️️️️
Н. Баженов
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
25
Илья Чебану
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
(К)
ЦЗ
21
Живко Миланов
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
34
Ренат Сабитов
ОП
44
Евгений Башкиров
ОП
8
Кирилл Панченко
АП
32
Никита Баженов
ПП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Крылья Советов
82
Ян Муха
ВР
0
Иван Таранов
(К)
ЦЗ
25
Александр Амисулашвили
ЦЗ
33
Дмитрий Ятченко
ПЗ
20
Руслан Аджинджал
ЛП
13
Дмитрий Верховцов
ОП
21
Станислав Драгун
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
8
Эмин Махмудов
ЦП
2
Горо
ПП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Александр Цыганков
Томь
40
Младен Божович
ВР
12
Арби Межиев
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
6
Габриэль Мурешан
ОП
77
Адам Пинтер
ОП
15
Валерий Сорокин
ПП
10
Михаил Комков
ПП
16
Ян Голенда
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
Крылья Советов
1
Денис Вавилин
ВР
16
Сергей Веремко
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
5
Петр Немов
ОП
20
Игорь Семшов
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
90
Артем Делькин
ЦФ
9
Кабайеро
ЦФ
4-2-2-1-1
25
Чебану
2
Аравин
44
Рыков
25
Йиранек
21
Миланов
34
Сабитов
44
Башкиров
33
Нехайчик
32
Баженов
8
Панченко
97
Портнягин
3-3-3-1
82
Муха
33
Ятченко
25
Амисулашвили
0
Таранов
13
Верховцов
21
Драгун
15
Цаллагов
2
Горо
8
Махмудов
20
Аджинджал
12
Корниленко
44
Башкиров
10
Комков
10
Комков
44
Башкиров
32
Баженов
16
Голенда
16
Голенда
32
Баженов
2
Аравин
26
Черевко
26
Черевко
2
Аравин
20
Аджинджал
11
Чочиев
11
Чочиев
20
Аджинджал
2
Горо
90
Делькин
90
Делькин
2
Горо
8
Махмудов
9
Кабайеро
9
Кабайеро
8
Махмудов
Остались в запасе
Томь
Крылья Советов
40
Младен Божович
ВР
12
Арби Межиев
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
6
Габриэль Мурешан
ОП
77
Адам Пинтер
ОП
15
Валерий Сорокин
ПП
1
Денис Вавилин
ВР
16
Сергей Веремко
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
5
Петр Немов
ОП
20
Игорь Семшов
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
Главный тренер
Александр Цыганков
Остались в запасе
40
Младен Божович
ВР
12
Арби Межиев
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
6
Габриэль Мурешан
ОП
77
Адам Пинтер
ОП
15
Валерий Сорокин
ПП
Остались в запасе
1
Денис Вавилин
ВР
16
Сергей Веремко
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
5
Петр Немов
ОП
20
Игорь Семшов
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
Главный тренер
Александр Цыганков
Статистика матча Томь - Крылья Советов
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Труд
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 12:45 (прямая)
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