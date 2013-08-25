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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Крылья Советов
Рубин - Крылья Советов: обзор матча 25 августа 2013
Рубин
25.08.2013, воскресенье, 17:30
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Крылья Советов
10'
Г. Карадениз
45+1'
И. Цаллагов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Крылья Советов
86'
Замена
А. Елисеев
️️️️
Р. Аджинджал
79'
Замена
Кабайеро
️️️️
С. Корниленко
Замена
Д. Торбинский
️️️️
И. Гетигежев
70'
67'
Желтая карточка
С. Корниленко
Замена
В. Кулик
️️️️
А. Рязанцев
57'
Замена
А. Прудников
️️️️
Р. Еременко
57'
56'
Замена
И. Семшов
️️️️
Е. Баляйкин
49'
Желтая карточка
Е. Баляйкин
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
И. Цаллагов
Пас отдал
П. Немов
40'
Пенальти не реализован!
Горо
Желтая карточка
С. Навас
39'
ГОЛ! 1:0!
Г. Карадениз
Пас отдал
Я. М'Вила
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
(К)
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
10
Бибрас Натхо
ОП
7
Александр Рязанцев
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Крылья Советов
16
Сергей Веремко
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
25
Александр Амисулашвили
(К)
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
32
Евгений Баляйкин
ЛП
21
Станислав Драгун
ОП
5
Петр Немов
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
20
Руслан Аджинджал
ЦП
2
Горо
ПП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Александр Цыганков
Рубин
31
Алексей Березин
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
15
Руслан Абышов
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
55
Владислав Кулик
ЦП
89
Александр Прудников
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Крылья Советов
82
Ян Муха
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
87
Иван Максимов
ЛП
4
Александр Елисеев
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
20
Игорь Семшов
ЦП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
10
Себайос
ЦП
9
Кабайеро
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Рыжиков
3
Гетигежев
5
Маркано
44
Навас
23
Кузьмин
6
М'Вила
10
Натхо
7
Рязанцев
26
Еременко
61
Карадениз
23
Рондон
3-3-3-1
16
Веремко
4
Ангбва
25
Амисулашвили
88
Григалава
21
Драгун
5
Немов
15
Цаллагов
2
Горо
20
Аджинджал
32
Баляйкин
12
Корниленко
3
Гетигежев
6
Торбинский
6
Торбинский
3
Гетигежев
7
Рязанцев
55
Кулик
55
Кулик
7
Рязанцев
26
Еременко
89
Прудников
89
Прудников
26
Еременко
20
Аджинджал
4
Елисеев
4
Елисеев
20
Аджинджал
32
Баляйкин
20
Семшов
20
Семшов
32
Баляйкин
12
Корниленко
9
Кабайеро
9
Кабайеро
12
Корниленко
Остались в запасе
Рубин
Крылья Советов
31
Алексей Березин
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
15
Руслан Абышов
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
82
Ян Муха
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
87
Иван Максимов
ЛП
84
Роман Воробьев
ЦП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
10
Себайос
ЦП
Главный тренер
Александр Цыганков
Остались в запасе
31
Алексей Березин
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
15
Руслан Абышов
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
87
Иван Максимов
ЛП
84
Роман Воробьев
ЦП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
10
Себайос
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Александр Цыганков
Статистика матча Рубин - Крылья Советов
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 17:15 (прямая)
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