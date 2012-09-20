Виллиан - статистика
#86 | Нападающий
|Имя
|Виллиан Гомес
|Фамилия
|де Сикейра
|Команда
|Крузейро
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 ноября 1986 (36 лет)
|Рост
|171
Стоимость:
€ 550
тыс
|Имя
|Виллиан Гомес
|Фамилия
|де Сикейра
|Команда
|Крузейро
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 ноября 1986 (36 лет)
|Рост
|171
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлист
|8
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.02.2013
|67' -90'
|Металлист (Харьков)
|0:1
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|15.02.2013
|73' -90'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|0:0
|Металлист (Харьков)
|88'
|07.12.2012
|1' -90'
|Рапид (Вена)
|1:0
|Металлист (Харьков)
|22.11.2012
|1' -71'
|Металлист (Харьков)
|2:0
|Байер (Леверкузен)
|09.11.2012
|75' -90'
|Металлист (Харьков)
|3:1
|Русенборг (Тронхейм)
|25.10.2012
|1' -46'
|Русенборг (Тронхейм)
|1:2
|Металлист (Харьков)
|04.10.2012
|74' -90'
|Металлист (Харьков)
|2:0
|Рапид (Вена)
|80'
|20.09.2012
|65' -90'
|Байер (Леверкузен)
|0:0
|Металлист (Харьков)