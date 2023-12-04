Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Виллиан - статистика

Завершил карьеру
19 ноября 1986 (39)
#11 | Нападающий
171 см
Бразилия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Атлетико Паранаэнсе
17
4
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Паранаэнсе
3 : 0
04.12.2023
Сантос
84' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 36 тур
Крузейро
1 : 1
01.12.2023
Атлетико Паранаэнсе
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Паранаэнсе
0 : 0
26.11.2023
Васко да Гама
1' - 64'
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
1 : 1
13.11.2023
Атлетико Паранаэнсе
1' - 80'
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 1
09.11.2023
Форталеза
34' - 90'
58'
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
1 : 0
05.11.2023
Атлетико Паранаэнсе
79' - 90'
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 0
02.11.2023
Атлетико Паранаэнсе
68' - 90'
Бразилия. Серия А, 30 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 1
29.10.2023
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 29 тур
Атлетико Паранаэнсе
3 : 2
26.10.2023
Америка Минейро
83' - 90'
Бразилия. Серия А, 28 тур
Ботафого
1 : 1
22.10.2023
Атлетико Паранаэнсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 27 тур
Гремио
1 : 2
19.10.2023
Атлетико Паранаэнсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 26 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 1
09.10.2023
Брагантино
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 25 тур
Коритиба
2 : 0
01.10.2023
Атлетико Паранаэнсе
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 1
22.09.2023
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 23 тур
Фламенго
0 : 3
14.09.2023
Атлетико Паранаэнсе
77' - 90'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 1
02.09.2023
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 15 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
17.07.2023
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 14 тур
Форталеза
1 : 0
10.07.2023
Атлетико Паранаэнсе
62' - 90'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Сан-Паулу
2 : 1
22.06.2023
Атлетико Паранаэнсе
82' - 90'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Америка Минейро
2 : 2
11.06.2023
Атлетико Паранаэнсе
88' - 90'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 0
04.06.2023
Ботафого
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 8 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 2
27.05.2023
Гремио
81' - 90'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Брагантино
2 : 0
21.05.2023
Атлетико Паранаэнсе
1' - 71'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Атлетико Паранаэнсе
3 : 2
15.05.2023
Коритиба
73' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Интернасьонал
0 : 2
11.05.2023
Атлетико Паранаэнсе
90' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 1
07.05.2023
Фламенго
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
30.04.2023
Атлетико Паранаэнсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
16.04.2023
Гойас
Был в запасе
Главные новости
Fan ID на матчах клубов РПЛ в Кубке России ввели досрочно
09:52
4
Аршавин определил главного «колхозника» в своих бывших клубах – он играл за «Зенит»
09:38
3
Станковича могут пригласить в болгарский клуб
09:10
3
Португальский журналист оценил вызов Роналду в сборную, сравнив его с Месси
08:58
1
Российский футболист отметился голом в Сегунде
08:43
Аршавин спрогнозировал, как Мостовой будет выступать за «Локомотив»
08:30
1
Владельцу «Родины» предложили 4-х российских тренеров
08:15
5
Первая тренерская отставка в РПЛ, скандал в «Ростове», приступ Халка и другие новости
02:00
Генич назвал двух ключевых футболистов «Спартака»: «Не дай бог, что-то с ними случится»
01:50
1
Слуцкий раскрыл фразу, которую чаще всего слышит от людей на улице
01:40
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+