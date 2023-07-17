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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Паранаэнсе - Баия
Атлетико Паранаэнсе - Баия: обзор матча 17 июля 2023
Атлетико Паранаэнсе
17.07.2023, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 15 тур
2 : 0
Завершен
Баия
24'
В. Роке
35'
Эрик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Паранаэнсе - Баия
Замена
У. Моура
️️️️
Фернандиньо
87'
Замена
Мадсон
️️️️
Келлвен
87'
Желтая карточка
Т. Хелено
84'
Замена
Пабло
️️️️
В. Роке
75'
Замена
Т. Куэльо
️️️️
А. Каноббио
75'
74'
Замена
Y. Felipe
️️️️
Н. Асеведо
67'
Замена
A. Dhominique
️️️️
Сисиньо
67'
Замена
M. Bahia
️️️️
Р. Карлос
Желтая карточка
З. Ивалдо
66'
63'
Желтая карточка
Эвералдо
Замена
А. Видаль
️️️️
В. Буэно
62'
ГОЛ! 2:0!
Эрик
Пас отдал
Келлвен
35'
ГОЛ! 1:0!
В. Роке
Пас отдал
Келлвен
24'
14'
Замена
L. Mugni
️️️️
Кайку
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Паранаэнсе
24
Бенто
ВР
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
44
Тиаго Хелено
ЦЗ
37
Лукас Эскивель
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
5
Фернандиньо
ЦП
14
Эрик
ЦП
18
Кристиан
ЦП
15
Витор Буэно
ЦП
17
Агустин Каноббио
ПВ
9
Витор Роке
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Баия
66
Риан Карлос
ЛЗ
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
4
Кану
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
5
Николас Асеведо
ОП
16
Тасиано
ЦП
80
Каули
АП
7
Адемир
ПВ
11
Кайку
ПВ
1
Marcos Felipe
ЦФ
27
Эвералдо
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Атлетико Паранаэнсе
24
Лео Линк
ВР
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
5
Уго Моура
ОП
18
Лео Читтадини
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
7
Марсело Сирино
ПВ
92
Пабло
ЦФ
16
Лусиано Арриагада
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
Баия
12
Tiago Gomes
ВР
13
Джоаннер Чавес
ЛЗ
13
André Dhominique
ЦЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
29
Diego Rosa
ЦП
77
Mateus Claus
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
9
Артур Салес
ЦФ
4-4-1-1
24
Бенто
27
Зе Ивалдо
44
Хелено
37
Эскивель
12
Келлвен
5
Фернандиньо
18
Кристиан
15
Буэно
14
Эрик
17
Каноббио
9
Роке
4-1-1-3-2
40
Сисиньо
3
4
Кану
66
Карлос
5
Асеведо
16
Тасиано
11
Кайку
80
Каули
7
Адемир
27
Эвералдо
1
12
Келлвен
22
Мадсон
22
Мадсон
12
Келлвен
5
Фернандиньо
5
Моура
5
Моура
5
Фернандиньо
15
Буэно
23
Видаль
23
Видаль
15
Буэно
17
Каноббио
28
Куэльо
28
Куэльо
17
Каноббио
9
Роке
92
Пабло
92
Пабло
9
Роке
40
Сисиньо
13
13
40
Сисиньо
66
Карлос
6
6
66
Карлос
11
Кайку
26
26
11
Кайку
5
Асеведо
88
88
5
Асеведо
Остались в запасе
Атлетико Паранаэнсе
Баия
24
Лео Линк
ВР
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
18
Лео Читтадини
ЦП
7
Марсело Сирино
ПВ
16
Лусиано Арриагада
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
12
Tiago Gomes
ВР
13
Джоаннер Чавес
ЛЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
29
Diego Rosa
ЦП
77
Mateus Claus
ЦФ
9
Артур Салес
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
24
Лео Линк
ВР
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
18
Лео Читтадини
ЦП
7
Марсело Сирино
ПВ
16
Лусиано Арриагада
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
Остались в запасе
12
Tiago Gomes
ВР
13
Джоаннер Чавес
ЛЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
29
Diego Rosa
ЦП
77
Mateus Claus
ЦФ
9
Артур Салес
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Атлетико Паранаэнсе - Баия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Стадион:
Арена да Байшада
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