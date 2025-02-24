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Команды
Шальке-04
Лорис Кариус
Новости
€ 800 тыс
Лорис Кариус - новости
Шальке-04
22 июня 1993 (33), Биберах
#1 | Вратарь
189 см
Германия
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Фото
Сексуальная жена Кариуса выложила сочные фото в купальнике
2025.02.24 10:14
4
Фото
Кариус нашел новую команду
2025.01.14 16:29
2
«Барселоне» предложили трех вратарей на замену тер Стегену
2024.09.24 21:45
7
«Ньюкасл» не продлил контракты с пятью футболистами
2024.05.29 21:21
Фото
Кариус и его сексуальная девушка сделали фото с новорожденной дочерью
2023.11.16 00:13
2
Фото
«Ньюкасл» продлил контракты с двумя футболистами
2023.07.10 08:41
Красивый футбол
Итальянская ведущая обещала прийти голой на матч – теперь она ждет ребенка от Кариуса
2023.03.29 08:30
5
Кариус – в основе «Ньюкасла» на финал Кубка лиги. Вратарь не играл два года
2023.02.26 18:54
«Ньюкасл» продлил контракт с Кариусом
2023.01.19 19:35
В «Ньюкасле» определились с будущим Кариуса
2023.01.19 07:35
1
Фото
Девушка Кариуса опубликовала рождественское фото в откровенном платье
2022.12.25 14:23
6
Фото
Кариус – новый вратарь «Ньюкасла»
2022.09.12 19:35
1
Экс-вратарь «Ливерпуля» Кариус близок к возвращению в АПЛ
2022.09.08 19:30
1
«Ливерпуль» объявил об уходе Ориги, Кариуса и еще двух игроков
2022.06.09 12:30
1
Кариус может перейти из «Ливерпуля» в «Базель»
2021.09.23 10:24
2
Bild: Кариус вернется из «Униона» в «Ливерпуль»
2021.02.01 19:36
3
Фото
Официально: «Унион» арендовал у «Ливерпуля» Кариуса
2020.09.28 19:47
2
Kicker: Кариус близок к аренде в «Унион»
2020.09.28 14:25
1
Кариус не собирается уходить из «Ливерпуля»
2020.06.11 23:41
Видео
Кариус сообщил об уходе из «Бешикташа». Вратарь принадлежит «Ливерпулю»
2020.05.04 17:15
1
Кариус может продолжит карьеру в «Вулверхэмптоне»
2020.04.23 15:04
2
NTV Spor: Кариус расторг контракт с «Бешикташем»
2020.04.22 07:27
4
«Я не мог ориентироваться в пространстве из-за сотрясения мозга». Кариус объяснил ошибки в финальном матче с «Реалом»
2020.04.15 17:38
3
«Бешикташ» хочет продлить аренду Кариуса у «Ливерпуля»
2020.01.04 17:33
1
Takvim: «Бешикташ» хочет досрочно вернуть Кариуса в «Ливерпуль»
2019.10.29 06:50
3
Кариус: «Возможно, я снова сыграю за «Ливерпуль»
2019.10.05 06:56
4
Видео
Кариус допустил результативную ошибку в матче со «Слованом»
2019.09.20 01:55
9
Кариус решил остаться в «Бешикташе». У него были предложения из Англии и Германии
2019.07.23 01:25
2
Алисон взял 1-й номер в «Ливерпуле». Он играл под 13-м в знак уважения к Кариусу
2019.07.01 23:25
Daily Mail: Кариус не принял приглашение «Ливерпуля» на финал Лиги чемпионов
2019.05.30 14:19
6
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4
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