Кариус допустил результативную ошибку в матче со «Слованом»

Вратарь «Бешикташа» Лорис Кариус стал виновником первого гола «Слована» в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

Немецкий голкипер неудачно сыграл на выходе – он не попал по мячу, а также сбил партнера по команде.

Благодаря действиям Кариуса Андраж Шпорар оказался перед пустыми воротами и без проблем открыл счет в поединке.

В итоге «Слован» обыграл «Бешикташ» со счетом 4:2.

Кариус выступает за турецкий клуб с лета 2018 года на правах двухлетней аренды.

Трансфер 26-летнего футболиста принадлежит «Ливерпулю».