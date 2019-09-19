Кариус допустил результативную ошибку в матче со «Слованом»

Вратарь «Бешикташа» Лорис Кариус стал виновником первого гола «Слована» в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы.
Немецкий голкипер неудачно сыграл на выходе – он не попал по мячу, а также сбил партнера по команде.
Благодаря действиям Кариуса Андраж Шпорар оказался перед пустыми воротами и без проблем открыл счет в поединке.
- В итоге «Слован» обыграл «Бешикташ» со счетом 4:2.
- Кариус выступает за турецкий клуб с лета 2018 года на правах двухлетней аренды.
- Трансфер 26-летнего футболиста принадлежит «Ливерпулю».
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— Jack Grimse (@JackGrimse) September 19, 2019