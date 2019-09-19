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    Кариус допустил результативную ошибку в матче со «Слованом»

    Вратарь «Бешикташа» Лорис Кариус стал виновником первого гола «Слована» в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

    Немецкий голкипер неудачно сыграл на выходе – он не попал по мячу, а также сбил партнера по команде.

    Благодаря действиям Кариуса Андраж Шпорар оказался перед пустыми воротами и без проблем открыл счет в поединке.

    • В итоге «Слован» обыграл «Бешикташ» со счетом 4:2.
    • Кариус выступает за турецкий клуб с лета 2018 года на правах двухлетней аренды.
    • Трансфер 26-летнего футболиста принадлежит «Ливерпулю».

    Источник: «Бомбардир»

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