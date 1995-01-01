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    Кариус сообщил об уходе из «Бешикташа». Вратарь принадлежит «Ливерпулю»

    Вратарь Лорис Кариус в инстаграме сообщил, что его аренда в «Бешикташе» завершена; формально игрок возвращается в «Ливерпуль», которому принадлежит. Немец выразил обиду в связи с завершением соглашения со стамбульцами.

    «Я расторг контракт с «Бешикташем». Обидно, что так заканчивается, но я попробовал все, чтобы разрешить ситуацию. Спасибо большое. «Бешикташ» – чемпион», – написал Кариус.

    • Следующим клубом вратаря может стать «Вулверхэмптон».
    • В 21 матче турецкой Суперлиги этого сезона Кариус пропустил 27 мячей.
    • «Вулверхэмптон» занимает в АПЛ шестое место, «Ливерпуль» лидирует.

    text

    Публикация от text (@loriskarius) 4 Май 2020 в 5:15 PDT

    Источник: инстаграм Лориса Кариуса

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