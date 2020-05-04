Кариус сообщил об уходе из «Бешикташа». Вратарь принадлежит «Ливерпулю»

Вратарь Лорис Кариус в инстаграме сообщил, что его аренда в «Бешикташе» завершена; формально игрок возвращается в «Ливерпуль», которому принадлежит. Немец выразил обиду в связи с завершением соглашения со стамбульцами.

«Я расторг контракт с «Бешикташем». Обидно, что так заканчивается, но я попробовал все, чтобы разрешить ситуацию. Спасибо большое. «Бешикташ» – чемпион», – написал Кариус.

Следующим клубом вратаря может стать «Вулверхэмптон».

В 21 матче турецкой Суперлиги этого сезона Кариус пропустил 27 мячей.

«Вулверхэмптон» занимает в АПЛ шестое место, «Ливерпуль» лидирует.