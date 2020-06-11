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    Кариус не собирается уходить из «Ливерпуля»

    Вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус дал понять, что он видит свое будущее в мерсисайдском клубе.

    «Конечно, в случае перехода в другой клуб я хотел бы получать достаточное количество игровой практики. Нет смысла покидать «Ливерпуль» ради более слабой команды, чтобы быть там вторым номером. Но я не нахожусь под давлением, у меня нет необходимости уходить.

    Я могу больше работать на тренировках. В Англии второй вратарь всегда получает шансы. Я в лучшем клубе в мире на данный момент и борюсь за трофеи, со мной ежедневно занимаются партнeры высочайшего уровня. Полностью осознаю, что нахожусь в хорошем положении, пока я в «Ливерпуле». У меня здесь прекрасные условия», – сказал немец.

    • Кариус выступает за «Ливерпуль» с 2016 года.
    • Его контракт с клубом рассчитан еще на два сезона.
    • С лета 2018 года голкипер играл в «Бешикташе» на правах аренды, но досрочно вернулся на «Энфилд» из-за невыплаты зарплаты.

    Источник: Transfermarkt

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    11.06.2020 23:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +557

      Puddle 1 час назад

      Этому дырявому забивали все кому не лень! не смогли только рылы

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