Кариус не собирается уходить из «Ливерпуля»

Вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус дал понять, что он видит свое будущее в мерсисайдском клубе.

«Конечно, в случае перехода в другой клуб я хотел бы получать достаточное количество игровой практики. Нет смысла покидать «Ливерпуль» ради более слабой команды, чтобы быть там вторым номером. Но я не нахожусь под давлением, у меня нет необходимости уходить.

Я могу больше работать на тренировках. В Англии второй вратарь всегда получает шансы. Я в лучшем клубе в мире на данный момент и борюсь за трофеи, со мной ежедневно занимаются партнeры высочайшего уровня. Полностью осознаю, что нахожусь в хорошем положении, пока я в «Ливерпуле». У меня здесь прекрасные условия», – сказал немец.