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«Бешикташ» хочет продлить аренду Кариуса у «Ливерпуля»

4 января 2020, 17:33
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«Бешикташ» хочет сохранить на следующий сезон вратаря Лориса Кариуса, права на которого принадлежат «Ливерпулю».

Нынешнее арендное соглашение истекает в конце сезона-2019/20. Клуб из Стамбула желает продлить аренду 26-летнего голкипера еще на один год.

  • В нынешнем сезоне чемпионата Турции Кариус пропустил 19 голов в 16 матчах.
  • У «Бешикташа» есть право выкупа вратаря за 8 миллионов евро.

Источник: Fanatik

Одна из самых популярных спортивных газет в Турции. Ежедневное издание. Первый выпуск вышел 20 ноября 1995 года. Выпускается в Стамбуле тиражом около 250 тысяч экземпляров.

Англия. Премьер-лига Турция. Суперлига Ливерпуль Бешикташ Кариус Лорис
Комментарии (1)
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Milaninho
1578152611
Удачи Кариусу, неплохо смотрелся в Ливере до финала. А там произошло затмение, но ему только 26, пол карьеры еще впереди. Ему бы в Германию вернуться, дома и стены помогают
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