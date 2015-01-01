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    «Бешикташ» хочет продлить аренду Кариуса у «Ливерпуля»

    «Бешикташ» хочет сохранить на следующий сезон вратаря Лориса Кариуса, права на которого принадлежат «Ливерпулю».

    Нынешнее арендное соглашение истекает в конце сезона-2019/20. Клуб из Стамбула желает продлить аренду 26-летнего голкипера еще на один год.

    • В нынешнем сезоне чемпионата Турции Кариус пропустил 19 голов в 16 матчах.
    • У «Бешикташа» есть право выкупа вратаря за 8 миллионов евро.

    Источник: Fanatik

    Одна из самых популярных спортивных газет в Турции. Ежедневное издание. Первый выпуск вышел 20 ноября 1995 года. Выпускается в Стамбуле тиражом около 250 тысяч экземпляров.

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    Сегодня, 17:33
    Комментарии2
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      Рейтинг: +246

      Milaninho 1 час назад

      Удачи Кариусу, неплохо смотрелся в Ливере до финала. А там произошло затмение, но ему только 26, пол карьеры еще впереди. Ему бы в Германию вернуться, дома и стены помогают

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      Рейтинг: -68

      Вот оно чё Михалыч 1 час назад

      Значит Кариус оправдал ожидания Бешикташа.И не надо гнобить Кариуса за ошибки в финале ЛЧ...У каждого футболиста бывают ошибки.Кариусу жестоко не повезло.Его ошибки были не в рядовом матче, а в финале ЛЧ...Но каждый человек имеет право на реалибитацию.

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