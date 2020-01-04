«Бешикташ» хочет продлить аренду Кариуса у «Ливерпуля»

«Бешикташ» хочет сохранить на следующий сезон вратаря Лориса Кариуса, права на которого принадлежат «Ливерпулю».

Нынешнее арендное соглашение истекает в конце сезона-2019/20. Клуб из Стамбула желает продлить аренду 26-летнего голкипера еще на один год.