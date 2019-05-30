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    Daily Mail: Кариус не принял приглашение «Ливерпуля» на финал Лиги чемпионов

    Голкипер «Бешикташа» Лорис Кариус отказался от приглашения «Ливерпуля» на финал Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом».

    Права на немца принадлежат английскому клубу, а за стамбульцев он выступает в аренде.

    По информации Daily Mail, «Ливерпуль» уведомил всех своих футболистов, которые находятся в аренде, что готов предоставить им билеты на игру в Мадриде.

    Кариус отклонил приглашение. Вратарь посчитал, что его присутствие на трибунах может отвлечь внимание зрителей от самого матча. Руководство «Ливерпуля» и тренерский штаб поддержали решение голкипера.

    • Кариус защищал ворота «Ливерпуля» в прошлом финале Лиги чемпионов против «Реала» (1:3), в котором допустил две результативные ошибки.
    • Матч «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» состоится в субботу, 1 июня, на стадионе «Ванда Метрополитано».

    Источник: Daily Mail

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    30.05.2019 14:19
    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +71233

      zigbert 30 мая, 21:12

      Не дай бог Ливерпуль проиграет -пойдут лишние разговоры.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5892

      Eddyson 30 мая, 15:37

      Правильно, зачем в такой день поводы для негатива.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5312

      mihail200606 30 мая, 14:35

      Чем это сам кариус может отвлечь зрителей от матча.. Тупая отмазка..

      2
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      ...
      Рейтинг: +506

      VVadic > mihail200606 30 мая, 15:27

      Сказали бы - дурной знак. 2-жды при Кариусе слили в финалах)

      0
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      ...
      Рейтинг: +5312

      mihail200606 > VVadic 30 мая, 15:38

      , он может бумажное приглашение дважды в руках не удержал)) поэтому и не принял его))

      0
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      ...
      Рейтинг: +5892

      Eddyson > VVadic 30 мая, 15:38

      По такой логике присутствие Клоппа на финальном матче еще более дурной знак.

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