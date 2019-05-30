Daily Mail: Кариус не принял приглашение «Ливерпуля» на финал Лиги чемпионов

Не дай бог Ливерпуль проиграет -пойдут лишние разговоры.
Голкипер «Бешикташа» Лорис Кариус отказался от приглашения «Ливерпуля» на финал Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом».
Права на немца принадлежат английскому клубу, а за стамбульцев он выступает в аренде.
По информации Daily Mail, «Ливерпуль» уведомил всех своих футболистов, которые находятся в аренде, что готов предоставить им билеты на игру в Мадриде.
Кариус отклонил приглашение. Вратарь посчитал, что его присутствие на трибунах может отвлечь внимание зрителей от самого матча. Руководство «Ливерпуля» и тренерский штаб поддержали решение голкипера.
- Кариус защищал ворота «Ливерпуля» в прошлом финале Лиги чемпионов против «Реала» (1:3), в котором допустил две результативные ошибки.
- Матч «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» состоится в субботу, 1 июня, на стадионе «Ванда Метрополитано».