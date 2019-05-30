Daily Mail: Кариус не принял приглашение «Ливерпуля» на финал Лиги чемпионов

Голкипер «Бешикташа» Лорис Кариус отказался от приглашения «Ливерпуля» на финал Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом».

Права на немца принадлежат английскому клубу, а за стамбульцев он выступает в аренде.

По информации Daily Mail, «Ливерпуль» уведомил всех своих футболистов, которые находятся в аренде, что готов предоставить им билеты на игру в Мадриде.

Кариус отклонил приглашение. Вратарь посчитал, что его присутствие на трибунах может отвлечь внимание зрителей от самого матча. Руководство «Ливерпуля» и тренерский штаб поддержали решение голкипера.