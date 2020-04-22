NTV Spor: Кариус расторг контракт с «Бешикташем»

Вратарь «Бешикташа» Лорис Кариус расторг контракт с турецким клубом.
Немецкий голкипер требовал выплатить долг, после чего обратился в ФИФА.
Руководство «Бешикташа» предложило поэтапно компенсировать 1,6 миллиона евро долга, но немец отказался и воспользовался правом покинуть клуб.
- Турецкий клуб арендовал вратаря у «Ливерпуля» в 2018 году на два года за 2,5 миллиона евро.
- Его зарплата в «Бешикташе» составляла 1,5 миллиона евро в год.
- Права на Кариуса принадлежат «Ливерпулю».
Источник: NTV Spor
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