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    NTV Spor: Кариус расторг контракт с «Бешикташем»

    Вратарь «Бешикташа» Лорис Кариус расторг контракт с турецким клубом.

    Немецкий голкипер требовал выплатить долг, после чего обратился в ФИФА.

    Руководство «Бешикташа» предложило поэтапно компенсировать 1,6 миллиона евро долга, но немец отказался и воспользовался правом покинуть клуб.

    • Турецкий клуб арендовал вратаря у «Ливерпуля» в 2018 году на два года за 2,5 миллиона евро.
    • Его зарплата в «Бешикташе» составляла 1,5 миллиона евро в год.
    • Права на Кариуса принадлежат «Ливерпулю».

    Источник: NTV Spor

    Спортивное подразделение турецкого телеканала NTV. Вещает с 2008 года.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6644

      piligrim1986 3 минуты назад

      это бешикташ его выслал))

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