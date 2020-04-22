NTV Spor: Кариус расторг контракт с «Бешикташем»

Вратарь «Бешикташа» Лорис Кариус расторг контракт с турецким клубом.

Немецкий голкипер требовал выплатить долг, после чего обратился в ФИФА.

Руководство «Бешикташа» предложило поэтапно компенсировать 1,6 миллиона евро долга, но немец отказался и воспользовался правом покинуть клуб.