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«Ливерпуль» объявил об уходе Ориги, Кариуса и еще двух игроков

«Ливерпуль» подтвердил, что команду покинули четыре футболиста.

Из клуба ушли Дивок Ориги, Лорис Кариус, Бенджамин Вудберн и Шейи Оджо.

  • Ориги выступал за «Ливерпуль» с 2015 года, провел 175 матчей и забил 41 гол.
  • Кариус выступал за «Ливерпуль» с 2016 года, провел 49 матчей и пропустил 47 голов.
  • Оджо выступал за «Ливерпуль» с 2011 года, провел 13 матчей и забил 1 гол.
  • Вудберн – воспитанник «Ливерпуля», за основу провел 11 матчей и забил 1 гол.

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Источник: сайт «Ливерпуля»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +2733

    acor94 1 час назад

    Кариус - Легенда! Никогда не забуду его сейвы от ударов Бейла в финале ЛЧ.

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