«Ливерпуль» объявил об уходе Ориги, Кариуса и еще двух игроков

Кариус - Легенда! Никогда не забуду его сейвы от ударов Бейла в финале ЛЧ.
«Ливерпуль» подтвердил, что команду покинули четыре футболиста.
Из клуба ушли Дивок Ориги, Лорис Кариус, Бенджамин Вудберн и Шейи Оджо.
- Ориги выступал за «Ливерпуль» с 2015 года, провел 175 матчей и забил 41 гол.
- Кариус выступал за «Ливерпуль» с 2016 года, провел 49 матчей и пропустил 47 голов.
- Оджо выступал за «Ливерпуль» с 2011 года, провел 13 матчей и забил 1 гол.
- Вудберн – воспитанник «Ливерпуля», за основу провел 11 матчей и забил 1 гол.