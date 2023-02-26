Кариус – в основе «Ньюкасла» на финал Кубка лиги. Вратарь не играл два года

Вратарь «Ньюкасла» Лорис Кариус попал в основу «Ньюкасла» на финал Кубка лиги против «Манчестер Юнайтед».
Это первый официальный матч Кариуса за последние два года.
- Вратарь «Ньюкасла» Мартин Дубравка не может участвовать в финале, так как уже заигран в сезоне турнира за «Манчестер Юнайтед», где был в аренде осенью.
- Другой голкипер «Ньюкасла» Ник Поп дисквалифицирован за удаление в последнем туре АПЛ.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры на «Уэмбли», которая начнется в 19:30 по Москве.
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Источник: Бомбардир.ру